CHP Genel Başkanı Özel, Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de en bilineni SMA hastaları olmak üzere nadir hastalıklar, çok nadir görülen hastalıkların ilaçları var. Türkiye'de yetim ilaç sorunu var. Nadir ve çok nadir görülen hastalıkların ilaçlarına yönelik bir politika yok." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de en bilineni SMA hastaları olmak üzere nadir hastalıklar, çok nadir görülen hastalıkların ilaçları var. Türkiye'de yetim ilaç sorunu var. Nadir ve çok nadir görülen hastalıkların ilaçlarına yönelik bir politika yok." dedi.

Özel, bir otelde düzenlenen Türk Eczacıları Birliği 44. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, eczacılık mesleğinin önemini anlattı.

Eczacılık mesleği için çok mücadele verdiklerini, bundan sonra da mücadeleye devam edeceğini belirten Özel, "Bizim kanunumuzda meslektaşlarının menfaatiyle kamu menfaatini birlikte telife memur bir kuruluz yani kamunun menfaatiyle meslektaşın menfaatini birlikte koruyacağız. Bugün Türkiye'de en bilineni SMA hastaları olmak üzere nadir hastalıklar, çok nadir görülen hastalıkların ilaçları var. Türkiye'de yetim ilaç sorunu var. Nadir ve çok nadir görülen hastalıkların ilaçlarına yönelik bir politika yok." diye konuştu.

Yetim ilaç politikası üzerinde çalışacaklarını ifade eden Özel, "Ben, eczacıların yetim ilaç meselesine ilişkin çok daha fazla inisiyatif alması ve mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bu örgütün yüz akı olduğunu dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de dünya devletlerinin kendilerine layık gördüğü tedaviyi Türkiye'deki hastalara layık görmeyen bir yönetim anlayışı var. Bununla da mücadele etmek gerekiyor. Bunun dışında sağlık alanında Türk Eczacıları Birliğinin ve merkez heyetinin eczacı odalarıyla birlikte politika koyucu ve bunları savunuculuk çalışmaları yapmaları gerekiyor. Bundan sonraki süreçte hem yönetimdeki meslektaşlarım, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız hem sizlerin benle doğrudan kuracakları temaslarla üzerimize düşen neyse yapacağız. Bundan sonra çok daha etkili ve size çok daha ciddi katkılar sunacağız.

Tabii bu örgütü CHP'nin arka bahçesi hiçbir zaman yapmadık, yapmamaya çalışacağız ama bu örgütün bizim bulunduğumuz makamlardan nasıl bir katkı talebi varsa yapacağız."

"Anayasa'nın bir maddesi Yargıtay tarafından yok sayılıyor"

Özel, konuşmasının ardından bir basın mensubunun, "Anayasa çalışmasını ve yargıdaki tartışmaları değerlendirebilir misiniz?" sorusuna, "Bugünlerde Anayasa'nın bir maddesi Yargıtay tarafından yok sayılıyor. Ülkeyi yöneten kişi de bunu haklı görüyor ve Anayasa Mahkemesinin yetkisinin herkesin bağlayacağına ilişkin Anayasa hükmünü yok hükmünde kabul ediyor." yanıtını verdi.

"Anayasal düzenin bir maddede yok sayılması halinde bütün bir düzenin ortadan kaldırılacağını" ifade eden Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmazsa eczacılar yine olur ama onlar ya sermayenin eline düşerler ya da kendi ceplerini düşünen tüccarlara dönüşürler. Kamu kurumu niteliğinde olduğunuzda gece 03.00'te çocuğunuz hastalandığında ateş düşürücü şurubu bulabileceğiniz bir eczanenin açık olduğundan eminsiniz çünkü kamu için o alan düzenlenmiş. Anayasa'ya böyle sahip çıkmak lazım. Anayasa tartışması Özgür Özel'in, Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışması değildir."