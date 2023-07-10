CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Bolu Belediye Başkanı CHP Genel Merkezi'ne alınmayacak iddiası doğru değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu'dan Ankara'ya değişim yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı iddialarına ilişkin, 'Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar' dedi. Öztrak ayrıca Türk lirasının değer kaybı, işsizlik ve ek bütçe konularında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu'dan Ankara'ya değişim yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı iddialarına ilişkin, "Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türk lirasının son 5 yılda dolar karşısında yüzde 82 değer kaybettiğini belirterek, "Vatandaşın yaşadığı enflasyon ile TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon arasında dağlar kadar fark var. 5 yıl boyunca iş başındaki tek kişilik hükümet uyguladığı kerameti kendinden menkul politikalarla enflasyonu azdırdı. Bugünden itibaren başlayan, iğneden ipliğe her şeye gelen zam yağmurları, geçtiğimiz 5 yılı milletimize mumla aratacak. 5 yıl önce, Merkez Bankası'nın döviz kasasında 31 milyar dolar net döviz rezervi vardı. Şimdi kasa 63 milyar dolar eksi bakiye veriyor. Ülkede sahte istikrar havası basmak için, Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırılan, yüz milyarlarca dolarların ağır faturası bugün milletimize çıkıyor. Ülkede bir ekonomik soykırım yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'de değişim için Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağına dönük Kılıçdaroğlu tarafından talimat verildiği iddiasının doğru olup olmadığı sorusuna ise "Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir kendisinin derdi partimizde dinlenir, çayını, kahvesini içer. Biz paraları gasp edildiği için AK Parti Genel Merkezi'ne yürüyen şehit yakınlarını ve gazileri dövdüren bir parti olmadık, olmayacağız. AK Parti değiliz biz" diye konuştu.