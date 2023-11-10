CHP Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığı Ataya Saygı Zinciri'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığı'nın Anıtkabir'de düzenlediği Ataya Saygı Zinciri'ne katıldı. Özel daha sonra Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği programda " Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Gazi Mustafa Kemal'in partisi, bize artık iktidar olma görevi vermiştir. Yarından itibaren, CHP'nin bütün üyeleri, kalbinde Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi atan herkes, her birimiz; bundan 100 yıl önce hangi cesaret gösterildiyse, hangi fedakarlık yapıldıysa, hangi zorluklar aşıldıysa, o kararlılıkla çalışacağız. ve ilk önce Gazi'nin iki büyük eserinden bir tanesi CHP'yi iktidar yapacağız, sonra ikinci büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni gelişmiş ülkelerin seviyesini yakalayıp, aşacağız. Ancak o gün biz bu Anıtkabir'e alnı açık, başı dik olarak gireceğiz. Görevimiz, ödevimiz budur" açıklamasını yaptı.

CHP Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığı, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir'de Ataya Saygı Zinciri etkinliği düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun Anayasa Mahkemesi önündeki protestoya destek verdikten sonra Anıtkabir'deki Ataya Saygı Zinciri'ne katıldı. Özel'e; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve CHP Gençlik Kolları üyeleri eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Aslanlı Yol'daki fener alayında partili gençler ile birlikte yürüdükten sonra Atatürk mozolesine çelenk bıraktı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Lideri Özel, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen programa katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, programda, şunları söyledi:

"Emperyalizme karşı, yedi düvele karşı verilen bir savaşta bağımsızlığını kazanan bir ulus olarak ne kadar övünsek azdır. Ama maalesef, hem Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu yaşadık, hem 10 Kasım'da yaşadık; birileri Ata'mızı unutturmaya çalışıyor. Çankaya, Cumhuriyet'in evi. Ne yaparsanız yapın. Statlardan, meydanlardan, ders kitaplarından, hutbelerden, adını ne kadar silerseniz silin, Uludağ'ın karında Mustafa Kemal vardır. Birileri çıkar, onların adını daha güzel, daha büyük yerlere koyar."

CHP Genel Başkanı Özel ise şöyle konuştu:

"CHP'nin ikinci yüzyılında yapılan kurultayımızda Genel Başkan olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Atatürk'ün partisinin Genel Başkanlığı görevine gelmiş bulunuyorum. Yarın, Ata'mızın huzuruna, yeni seçilen yöneticilerimizle birlikte Anıtkabir'e çıkacağız. Anıtkabir defterine ne yazayım diye çok düşündüm. Yarın Anıtkabir defterine, 'Sayın Genel Başkanım. Cumhuriyet'in 100. yılında ikinci büyük eserim dediğin CHP'yi iktidar yapamadığımız için mahcubuz' yazacağım. Biraz önce sayın Belediye Başkanımız, kendi iktidar alanımızda CHP'li bir belediye başkanı iktidarsa neler yapabildiğini söyledi. Ama biz Türkiye'de iktidarda olmadığımız için neler yapıldığını ve neler yapamadığımızı hep birlikte görüyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Gazi Mustafa Kemal'in partisi bize artık iktidar olma görevi vermiştir. Yarından itibaren, CHP'nin bütün üyelerini, kalbinde Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi atan herkes, her birimiz; bundan 100 yıl önce hangi cesaret gösterildiyse, hangi fedakarlık yapıldıysa, hangi zorluklar aşıldıysa, o kararlılıkla çalışacağız. ve ilk önce Gazi'nin iki büyük eserinden bir tanesi CHP'yi iktidar yapacağız, sonra ikinci büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni gelişmiş ülkelerin seviyesini yakalayıp, aşacağız. Ancak o gün biz bu Anıtkabir'e alnı açık, başı dik olarak gireceğiz. Görevimiz, ödevimiz budur.

Bundan sonra hiçbir mazeret, hiçbir zorluk, hiçbir yorgunluk; Cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri durdurmayacak. Benimle birlikte her gün var gücünüzle çalışmaya, var gücünüzle koşturmaya, bir şekilde CHP'yi iktidar yapmaya var mısınız? O zaman ne yapıyorsunuz? Biz ayağa kalkıyorsunuz, parti ayağa kalkıyor, Türkiye ayağa kalkıyor. Ayağa kalkın ve Türkiye'yi ayağa kaldırın. Ben size güveniyorum, inanıyorum. Hep birlikte başaracağız. Atatürk'ün istediği gibi başaracağız. O, Cumhuriyet'i ne bana ne belediye arkadaşlarına, ne siyasetçilere emanet etti. Gençlere emanet etti, sizlere emanet etti. Gençler, emanete sahip çıkın, hepimizin başını göğe erdirin. Bundan sonra hep birlikte çalışacağız."