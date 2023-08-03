CHP Gençlik Kolları Başkanı ifade verdi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Fotoroman Süleyman" albümü nedeniyle şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Killik, "Süleyman Soylu son günlerde adli makamlarda olan ve yargı makamlarının dışında bürokraside olan tasfiyelerle de ortaya çıkıyor ki AK Parti tarafından da üstü çizilmiş bir kişilik. Bugün devlet kadrolarında Süleyman Soylu'nun izleri siliniyor. Çünkü onlar için de artık 'öcü' kapsamında ve kurtulmak istenilen bir kişi statüsünde bulunuyor" dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı "Fotoroman Süleyman" isimli albüm nedeniyle şikayetçi oldu. Soylu'nun şikayeti üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'i ifadeye çağırdı. Killik, bugün Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdi. İfade sonrası açıklama yapan Killik, şunları söyledi:

"Gençlik kolları olarak hazırladığımız bir 'Fotoroman Süleyman' albümü vardı, bununla ilgili savcılık bir soruşturma başlatmış o kapsamda ifade verdik. Kendi düşüncelerimizi o gün ne şekilde ifade ettiysek anlattık. Mersin'deki hain terör saldırısının akabinde böyle bir basın açıklaması düzenlemiştik çünkü kendisi partimizi terörle ilişkilendiren gerçek dışı bir beyanda bulunmuştu. Kanıtlarımızla beraber ifademizi verdik.

"İNSANLARIN DÜKKANLARINI BASAN İNSAN ÖLDÜREN BİR MAFYA BOZUNTUSU OLSAYDIM BUGÜN BU ADLİYEYE ÇAĞIRILMAZDIM"

Üzüldüğümüz durum şu; eğer ben bir uyuşturucu satıcısı olsaydım ya da kadına, çocuğa şiddet uygulayan biri olsaydım, üçüncü sınıf bir mafya, plakasız gezen, insanların dükkanlarını basan, insan öldüren bir mafya bozuntusu olsaydım bugün bu adliyeye çağrılmazdım. Ama bir siyasetçi olduğum için ve CHP'nin Gençlik Kolları Başkanı olduğum için bugün ifadeye çağrıldım ve bunu da adliyeye karşı sitem olarak, Türk yargısının düştüğü durumu özetlemek olarak ifade etmemiz gerekiyor. Biz ifademizin arkasındayız.

"BUGÜN DEVLET KADROLARINDA SÜLEYMAN SOYLU'NUN ÜSTÜ ÇİZİLİYOR"

Süleyman Soylu son günlerde adli makamlarda olan ve yargı makamlarının dışında bürokraside olan tasfiyelerle de ortaya çıkıyor ki AK Parti tarafından da üstü çizilmiş bir kişilik. Bugün devlet kadrolarında Süleyman Soylu'nun izleri siliniyor. Çünkü onlar için de artık 'öcü' kapsamında ve kurtulmak istenilen bir kişi statüsünde bulunuyor. O yüzden ben onun tasfiyesinin bugün yargı makamlarını çok etkileyeceğini ve bu dosyadan ceza almadan kurtulacağımı düşünüyorum."