CHP'den Büyük Emekli Mitingi: Emekliler Hakkını İstiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, pazar günü düzenleyecekleri "Büyük Emekli Mitingi"ne ilişkin, "Mitingde 'emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz." dedi.

Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisi tarafından 26 Mayıs Pazar günü Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Büyük Emekli Mitingi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidarın yılın başında en düşük emekli aylığını 10 bin liraya tamamladığını belirten Taşcıer, 10 bin lira aylıkla milyonlarca emekli için yoksulluğun bile artık lüks hale getirildiğini savundu.

2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edildiğini anımsatan CHP'li Taşcıer, "İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde. Almanya'da 1552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi ve Yurtlar Kurumunun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı, çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor." diye konuştu.

"Tüm emeklilerimizi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz"

"Emeklilerin kaderine terk edildiğini, bu nedenle on binlerce emekliyle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacaklarını" söyleyen Gamze Taşcıer, şunları kaydetti:

"Mitingde, 'emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün, 'kazandık' diyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Ankara'da Tandoğan (Anadolu) Meydanı'na bekliyoruz."