Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi
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Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi. Kurum, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programına katılarak afetlere karşı alınacak önlemlerden dijital sistem hakkında hakkında bilgi verdi. Kurum, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız." dedi.

Üç boyutlu şehir modelinin projesinin başladığını belirten Kurum açıklamasına şöyle devam etti: Vatandaşı rahatsız eden manipülasyonlar engellenecek. Sistemde evin maliyeti görünecek. Şehirlerimiz daha güvenli olacak. İstanbul aynı zamanda deprem riskinin en yüksek olduğu şehir. Değer haritaları kentsel dönüşüm politikaları ile entegre edeceğiz. İstanbul'un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu dijital olarak izleyip adımlarımızı böyle atacağız.

DİJİTAL TAPU DÖNEMİ BAŞLIYOR

2027'nin ortasına kadar tüm Türkiye'de aynı dijital yapıyı hayata geçireceğiz. İstanbul ve Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Türkiye'nin attığı bu adımla şimdiden küresel ölçekte dikkat çekti. Vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Tapu sorununu çözmek için adımları atacağız. Mülkiyet hakları şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İmar planı noktasında 2B alanların tescili noktasında vatandaşımızın bekleyen imar haklarını sorunlarını hep birlikte aşacağız. Seçim meydanında verdiğimiz sözleri tutacağız.

5 MİLYON VATANDAŞ TAPULARINA KAVUŞACAK

5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. İstanbul'un en büyük problemi diyeceğimiz deprem dönüşümü de 39 ilçede hep birlikte yapmak durumundayız. Bakanlığımızın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtiyoruz. Gerekli talimatı verdik.

2B ARAZİSİ NEDİR?

Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri 2B arazisi olarak isimlendirilmektedir. "2b" genellikle 6831 sayılı orman kanunu'nun 2. maddesinde yer alan B bendi için kısaltma olarak kullanılmaktadır. 2B arazileri genellikle orman vasfını kaybeden araziler olarak isimlendirilmektedir. Bazı araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkartılabilir. Ayrıca bir daha da geri kazanılamaz ve ıslah edilemez. Bu alanlara ise 2B arazisi denilmektedir. Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve orman vasfı dışına çıkarılan bu arazilere de 2B arazisi denilmektedir.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıBlue Dream:

Müjde üstüne müjde veriyorlar.Allah sonumuzu hayreylesin.

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Haber YorumlarıÖmer:

Yandaşlara bedavadan devletin topraklarını verecekler. Bunların işi gücü rant, hırsızlık ve talan.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

SAYIN BAKANIM 2022 DE TESLİM EDİLEN VE BORCUNU KAPATAN BİNLERCE KİŞİ TOKİ TAPULARINI BEKLİYOR ÖRNEK GİRESUN GÜCE 132 KONUT HALEN TAPU BEKLİYOR ÖNCELİKLE TOKİ TAPULARININ VERİLMESİ DAHA DOĞRU

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Haber YorumlarıMengele:

Nasil Tapu,kat irtifakimi kat mülkiyetimi cimerden size yazdim aldigim cevap mahkemeye basvurun diyor sayin kurum,arkadas bunlar hep yalanci inanmayin

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıOktai:

Nüfusun fazla artması sıkıntılı. Ülkeye büyük yük oluyor. Şirketler eleman bulamıyorsa onların sorunu. Tüketme üretme hırsını bırakın artık toprak hepinizi kusar atar.

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