Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Bundan sonra müzakere olacaksa iki toplum... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Bundan sonra müzakere olacaksa iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacaktır" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Bundan sonra müzakere olacaksa iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacaktır" dedi. - LEFKOŞA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ersin Tatar Kıbrıs Politika Haberler

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