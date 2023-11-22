Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'a gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları Konferansı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Konferansta çalışma, istihdam ve sosyal koruma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çabaların güçlendirilmesi konularında çalışmalar paylaşılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları Konferansı için kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. 'İİT Üyesi Ülkelerde Yenilikçi Çözümler ve İşgücü ve İstihdam Hizmetlerinin Dijitalleştirilmesi' kapsamında düzenlenen konferansta; çalışma, istihdam ve sosyal koruma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile ortak çabaların güçlendirilmesine yönelik Türkiye olarak çalışmalarımızı paylaşacak ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi.