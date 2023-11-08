Blinken: "Filistin halkı Gazze ve Batı Şeria'daki yönetimin merkezinde yer almalı"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Çatışmanın sonunda bir geçiş dönemine ihtiyaç duyulabilir. Ancak Filistin halkının Gazze ve Batı Şeria'daki yönetimin merkezinde yer alması zorunludur" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen 2 günlük G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Blinken, "Gazze, Hamas tarafından yönetilmeye devam edemez. İsrail'in Gazze'yi işgal edemeyeceği de açık" ifadelerini kullandı. Blinken, "Gerçek şu ki çatışmanın sonunda bir geçiş dönemine ihtiyaç duyulabilir. Ancak Filistin halkının Gazze ve Batı Şeria'daki yönetimin merkezinde yer alması zorunludur" dedi. Blinken, "Filistin nüfusunun yerinden edilmemesi konusunda çok net olduğumuz gibi yeniden işgalin de söz konusu olmadığı konusunda çok netiz. Daha önce de söylediğimiz gibi konu Gazze, Batı Şeria ve nihayetinde Filistin devleti olduğunda yönetim birliğini görmemiz ve buna ulaşmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Blinken, "Aynı zamanda, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme ve kendi geleceklerine karar verme yönündeki isteklerinin gerçekleşmesi hayati önem taşıyor" dedi.

"Gazze'nin işgaline karşıyız" vurgusu

Bölgede kalıcı barış ve güvenlik için kilit unsurlar olduğunu vurgulayan Blinken, "ABD, kilit unsurların şunları içermesi gerektiğine inanıyor; ne şimdi ne de savaş sonrasında Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmaması, Gazze'nin terörizm veya diğer şiddet içeren saldırılar için bir platform olarak kullanılmaması, çatışma sona erdikten sonra Gazze'nin yeniden işgal edilmemesi" şeklinde konuştu. Gazze'nin işgaline karşı olduklarını yineleyen Blinken, "İsrail'in Gazze'yi ablukaya alma veya kuşatma girişiminde bulunmaması veya Gazze topraklarını küçültmeye çalışmaması" gerektiğini ifade etti.

"İnsani ara" konusunda mutabık kaldılar

G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa da, gerçekleştirdiği basın toplantısında, bakanların Gazze Şeridi'ndeki krizle başa çıkmak için çatışmalara "insani ara" verilmesini destekleme konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Kamikawa ayrıca, rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını ifade etti. Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm bulmak için acilen harekete geçilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardıklarını söyleyen Kamikawa, uluslararası hukuka uymanın ve çatışmaların daha fazla tırmanmasını önlemenin önemini teyit ettiklerini vurguladı. Bakanların bölgedeki soruna uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak üzere iş birliği yapmayı kabul ettiğini aktaran Kamikawa, iki devletli çözümün adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade etti. - TOKYO