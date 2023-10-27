Bingöl'de Cumhuriyetin 100. Yılında Asırlık Çınarları Ziyaret

- Cumhuriyetle yaşıt asırlık çınarlar unutulmadı

BİNGÖL - Bingöl'de cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle Vali Ahmet Hamdi Usta, 101 yaşındaki Mehmet Ürek'i ziyaret edip taleplerini dinledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhuriyetin 100'üncü yılında çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Bingöl'deki asırlık çınarları ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, Ilıcalar ve Sancak beldesindeki ziyaretlerinin ardından Kültür Mahallesi'nde ikamet eden 1922 doğumlu 101 yaşındaki Mehmet Ürek'i evinde ziyaret etti.

Asırlık çınar Ürek ile sohbet eden ve taleplerini dinleyen Vali Usta, onların yaşayan bir tarih olduğunu belirtti. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Bu sene 29 Ekimi her zamankinden farklı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ediyoruz. Bingöl'de cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bayram kutlamaları çerçevesinde asırlık çınarlarımızı ziyaret ediyorum. İlk önce Ilıcalar beldesinde 107 yaşındaki Esma teyzemizi ziyaret ettim, biraz önce yine Sancak beldesi Arıcılar köyünde Eşraf amcamızı ziyaret ettim, şimdi de Mehmet amcamızın yanındayız. En genci 101 yaşını devirmiş yaşlılarımız. Bu yaşlılarımız cumhuriyetimize tanıklık etmişler, Atatürk'ümüze tanıklık etmişler, tarihimize tanıklık etmiş insanlar. Onları cumhuriyetin 100'üncü yılında evlerinde bizzat ziyaret ediyorum. Onların ihtiyaçlarına, ailelerin durumlarına bakıyorum ve onların anılarını elimden geldiğince dinlemeye çalışıyorum. Onların hayatlarına dokunmaya çalışıyorum. Çok güzel dualar alıyoruz, maşallah hafızaları iyi, sağlıkları iyi Allah onlara daha uzun, sağlıklı ömürler katsın. Onlar bizim için yaşayan tarih, açılmamış kitaplar. Onları okumayı bilmek lazım" dedi.

Vali Usta'ya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili Orhan Varan da eşlik etti.