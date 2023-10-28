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Bilecik Pazaryeri'nde Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi. Törene ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.