- Biden'dan yeni gaf: İngiltere başbakanının adını yanlış söyledi

WASHINGTON - ABD Başbakanı Joe Biden, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'ın ismini "Rashee Sanook" şeklinde telaffuz ederek yeni bir gafa imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'ın Diwali Festivali dolayısıyla Beyaz Saray'da bir resepsiyona ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşma yapan Biden, yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Biden, İngiltere'nin yeni Başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak'ın ismini "Rashee Sanook" şeklinde telaffuz ederek yine gündem oldu.

ABD Başkanı konuşmasında, "Rashee Sanook'un (Rishi Sunak) başbakan olduğuna ilişkin haberlerimiz var. Kardeşimin dediği gibi bak şu işe" dedi. Biden, Sunak'ın başbakan olmasının şaşırtıcı ve çığır açıcı bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

İngiltere tarihinin en genç ve Hint kökenli ilk başbakanı

İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından göreve gelen 42 yaşındaki Rishi Sunak, ülke tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı olmuştu. Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı olan eski Maliye Bakanı Sunak, bugün Kral III. Charles tarafından Buckingham Sarayı'nda kabul edilerek hükümeti kurma görevini devraldı.