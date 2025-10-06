Beyaz Saray'dan Gazze Barışı için Teknik Görüşmeler

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze için tüm tarafların temsilcileriyle teknik görüşmeler yaptığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Leavitt, Mısır'da Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na dair dolaylı müzakerelerin başlamasına değinerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un tüm tarafların temsilcileriyle teknik görüşmeler yaptığını aktardı. Leavitt, "Cuma günü gördüklerimiz gerçekten dikkat çekiciydi. Bu çatışmanın tüm taraflarının bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ve Başkan Trump'ın 20 maddelik çerçevesine katıldığını gördünüz. Şu anda Mısır'da Özel Elçi Witkoff ve Kushner ile tüm tarafların temsilcileri arasında teknik görüşmeler yapılıyor" dedi.

Beyaz Saray, Filistinli tutuklulardan ilk kez "siyasi tutuklu" olarak bahsetti

Esir takası için tarafların çalıştığını ve listeleri gözden geçirdiğini belirten Leavitt, "Yönetim, süreci olabildiğince hızlı ilerletmek için çok çalışıyor. Başkan ateşkesin sağlanmasını istiyor. Rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor. Teknik ekipler, rehinelerin serbest bırakılması için ortamın mükemmel olmasını sağlamak üzere şu anda bu konuyu görüşüyorlar. İsrailli rehinelerin ve serbest bırakılacak siyasi tutukluların listesini gözden geçiriyorlar" ifadelerini kullandı. Leavitt, Filistinli tutuklulardan ilk kez "siyasi tutuklu" olarak bahsederken, bu bir dil sürçmesi olarak değerlendirildi.

Trump tarafından Hamas'a anlaşmayı kabul etmesi için verilen son tarihe ilişkin soru üzerine Leavitt, "Cuma günü Hamas, Başkan'ın değerlendirmesine göre çerçeveyi kabul ettiğini açık biçimde duyurdu. Bu nedenle teknik müzakereler şu an devam ediyor. Hızla ilerlemek istiyoruz" dedi.

"Yeni bir son tarih var mı?" sorusuna ise Leavitt, "Kırmızı çizgi çizmek istemiyorum. İvmeyi koruyup rehineleri kurtardıktan sonra Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir barışın ikinci aşamasına geçmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"Teknik görüşmelerin önüne geçmek istemiyoruz"

Savaş sonrası Gazze'yi yönetecek Filistinli teknokratlardan oluşan geçiş hükümeti hakkında gelen bir soruya Leavitt, "Son derece hassas konular. Teknik görüşmelerin önüne geçmek istemiyoruz. Umudumuz, bunun dünya tarihinin en büyük barış anlaşmalarından biri olmasıdır. Arap ülkeleri bizimle çalışıyor, İsrail planı kabul etti" cevabını verdi.

Leavitt, savaş sonrası Gazze'yi yönetecek Filistinli teknokratlardan oluşan geçiş hükümetinde görev alacak isimlerin kimler olacağına dair gelen bir soruya, "Henüz isim aşamasında değiliz. Gazze gibi çok uzun süredir savaşın yıkımına maruz kalan bir bölgede barışın sağlanması için güvenlik garantileri ve iyi yönetişim gerekir. Bu nedenle bu iki konu bu yönetimin odaklandığı iki ana öncelik olacaktır" cevabını verdi.

"Demokrat senatörlerin doğru olanı yapmasını şiddetle tavsiye ediyoruz"

Leavitt, federal hükümetin kapanmasına dair Demokratlara yüklenerek, "Temiz ve tarafsız finansman tasarısı meclisten geçti. Senato'da da beş Demokrat senatör daha 'evet' derse Başkan anında imzalayacak" dedi.

Kapanmanın etkilerine dikkat çeken Leavitt, "Milyonlarca federal çalışan mali stres altında; askerlerimiz maaşsız çalışıyor. WIC (Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar için Özel Beslenme Programı) programının fonları tükenmek üzere. Oylama bu akşam 18.30'da. Demokrat senatörlerin doğru olanı yapmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu kapanma sürerse talihsiz sonuçlar doğabilir. Amacımız hükümeti derhal yeniden açmak" dedi. - WASHINGTON