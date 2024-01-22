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AK Parti Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya Seçim Çalışmalarına Başladı

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AK Parti Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında sahaya inerek 5000 evler Mescid-i Aksa Camiinde sabah namazını eda etti ve şehitlik ziyaretinde bulundu. Çetinkaya, seçim sürecini birlik beraberlik içinde yürüteceklerini ifade etti.

Ak Parti Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, hafta başı itibari ile seçim çalışmaları kapsamında sahaya indi.

Belediye Başkan adayı Çetinkaya, 5000 evler Mescid-i Aksa Camiinde sabah namazını vatandaşlarla birlikte eda ederek, şehitlik ziyaretinde bulundu. Seçim çalışmalarına sabahın ilk ışıkları start veren AK Parti'nin Türkiye'deki en genç İl Belediye başkan adayı olan Özkan Çetinkaya, sabah namazını 5000 evlerde Mescid-i Aksa Camiinde vatandaşlarla birlikte eda ederek, ardından İl Başkanı Ferhat Salt, teşkilat kademesi ve vatandaşlarla birlikte şehitliği ziyaret ederek, okunan Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından dua etti.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü adaylığının açıklanmasının sahalara indiklerini söyleyen Çetinkaya, şehitlikte dua ederek, seçim sürecini birlik beraberlik içinde yürüteceklerini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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