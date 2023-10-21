Belçika Adalet Bakanı Saldırı Faili İçin İstifa Etti

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Tunus tarafından geçtiğimiz yıl yapılan iade talebinin işleme alınmadığının ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti. Saldırıyı gerçekleştiren Abdesalem Lassoued'in iadesi talep edilmiş ancak talep işleme alınmamıştı.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Brüksel'de geçtiğimiz hafta 2 İsveçliyi öldüren saldırgan hakkında Tunus tarafından geçtiğimiz yıl yapılan iade talebinin işleme alınmadığının ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Ekim'de 2 İsveçlinin ölümü ile sonuçlanan silahlı saldırının faili Abdesalem Lassoued'in 15 Ağustos 2022'de Tunus tarafından iadesinin talep edildiği, talebe Belçika Adalet Bakanlığı tarafından yanıt verilmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bakan Quickenborne "Bu, dramatik sonuçları olan bireysel, devasa ve kabul edilemez bir hatadır" diyerek sorumluluğu üstlendiğini ifade etti. Quickenborne, "Adalet Bakanlığı adına mağdurlardan ve ailelerinden içtenlikle özür diliyorum. İsveç halkından ve Belçika vatandaşlarından da özür dilemek istiyorum" dedi.

Quickenborne'nin yerine gelecek isim ise henüz bilinmiyor.

Tunus'un iade talebi işleme alınmamış

Saldırıyı gerçekleştiren Abdesalem Lassoued'in sığınma başvurusunun Ekim 2020'de reddedildiği, göçmenlik hizmetlerinin takibi kaybettiği anlaşıldı. Lassoued'in eşi ve kızıyla birlikte Brüksel'de yaşamaya devam ettiği öğrenildi. 15 Ağustos 2022'de ise Tunus hükümetinin Lassoued'in Belçika'dan iadesini talep ettiği, Belçika Adalet Bakanlığı'nın talebi 1 Eylül 2022'de Brüksel Savcılığı'na ilettiği, ancak talebin işleme alınmadığı ve yetkili hakimin iade talebiyle ilgili harekete geçmediği ortaya çıktı.

2022 yılında söz konusu sulh hakimine toplam 31 iade talebinin iletildiği, bunlardan 30'unun işleme alındığı, ancak Lassoued ile ilgili talebin işleme alınmadığı öğrenildi.

Belçika'daki "kağıtsızlar" sorunu

Ülkeye farklı yollarla girdikten sonra iltica başvurusu reddedilen düzensiz göçmenler, yıllarca Belçika'da kalabiliyor. "Kağıtsızlar" olarak adlandırılan düzensiz göçmenlerle ilişkin yaşanan sorunlara Brüksel yönetimi ise henüz kalıcı bir çözüm bulmuş değil.

Avrupa'yı sarsan saldırı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Ekim'de EURO 2024 Elemeleri için Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki maçın oynandığı stadyum yakınlarında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu belirten Tunuslu Abdesalem Lassoued'in gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 2 İsveçli hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan Lassoued, ertesi gün bir kafede vurularak yakalandı. Ağır yaralanan Lassoued yaşamını yitirmişti. - BRÜKSEL