BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep'te tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti Politika Haberleri BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki depremzedeleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki depremzedeleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, deprem bölgesindeki incelemeleri kapsamında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Destici, yaralılarla yakından ilgilenerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Başhekim Prof. Dr. Serdar Tükmen'den yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi alan Destici, hastane yönetimine çabalarından dolayı teşekkür etti. Kaynak: AA / Politika Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Kahramanmaraş Gaziantep Politika Haberler

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