BBP Genel başkan Yardımcısı Bulut: "Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağız" - Haberler

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BBP Genel başkan Yardımcısı Bulut: "Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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BBP Genel başkan Yardımcısı Bulut: 'Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağız'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, 2023 seçimlerine BBP ismi ile gireceklerini ve Cumhur İttifakında yer alacaklarını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, 2023 seçimlerine BBP ismi ile gireceklerini ve Cumhur İttifakında yer alacaklarını söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Adıyaman'da bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirdi. BBP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ömer Yelboğa ve Alperen Ocakları il başkanı Kürşat Sarı'nın eşlik ettiği ziyarette esnaflar ziyaret edilerek, vatandaşlarla sohbet edildi.

Polis uygulama noktasına giden ve burada polislerle sohbet eden Uğur Bulut, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ı ziyaret ederek muhtarlarla buluştu.

Parti binasına geçen ve burada il divan toplantısına katılan Bulut, yeni seçim kanunuyla ilgili bilgiler paylaşarak, bu kanunun önemine dikkat çekti.

Bulut, "BBP olarak 2023 seçimlerine kendi ismimiz ve amblemimizle gireceğiz. Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağız. Türkiye üzerinde oylanan oyunları 2023 seçimlerinden zaferle çıkarak bozacağız" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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