BBP Genel Başkan Yardımcıları Ardahan'da Basın Mensuplarıyla Buluştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıları Şafak Çomaklı ve Emin Serin, Ardahan'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çomaklı, yerel seçimler kapsamında halkla ve teşkilatla buluşmak üzere Ardahan'a geldiklerini belirtti. Seçim çalışmalarında Cumhur İttifakı ile hareket ettiklerini belirten Çomaklı,

"Büyük Birlik Partisi Genel Başkan yardımcıları olarak partimizin aldığı karar doğrultusunda seçim çalışmaları kapsamında bu bölgedeyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Cumhur ittifakının destekleyeceği Büyükşehirlerin haricinde tüm seçim bölgelerinde adaylarımızı çıkartacağız. Şu anda mevcut adaylarımızla görüşmeler yapmak amacıyla buradayız. Ardahan bizim için büyük önem arz ediyor. Bu sınır şehrinde Büyük Birlik Partisi olarak Türk İslam ideolojisiyle hareket eden partinin mensuplarıyla görüşmemiz çok önemli. Temelde Cumhur ittifakının hassasiyetlerine dikkat ediyoruz. Adaylarımızla yaptığımız görüşmelerde de bu hassasiyet ön planda olacak" dedi. - ARDAHAN