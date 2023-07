Bayburt'ta toplu açılış töreni

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Artık Türkiye'de hangi ürün, hangi bölgede, hangi şartlarda üretilir, bunlar için üreticilerimiz en büyük geliri nasıl elde eder; eğer yetiştirebilirsek eylül ayı gibi bir ürün grubunda inşallah pilot çalışması başlatacağız." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde, Bayburt için son derece önemli 9 tesisin açılışını yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda Türk tarımını, 3 milyar dolar ihracat yapar halden bugün 30 milyar dolar ihracat yapar hale getirdiklerini belirten Yumaklı, "Bunlar sizlerin emeğiyle oldu. Sizlerin alın teriyle oldu, o yüzden biz bu alın terini döken üreticilerimizi, bütün çiftçilerimizi 'Başımızın üzerinde yeri var.' diye tanımlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Yumaklı, Bayburt'a bugünün rakamlarıyla bu süre içerisinde yaklaşık 4,5 milyar liralık tarımsal hibe desteği ve yatırım yaptıklarını, bunları artırarak sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu süre içerisinde Devlet Su İşleri tarafından Bayburt'umuza toplam bedeli 2,6 milyar lira olan 83 de tesis hizmete alındı. Bugün hizmete alınacak bir barajımız, 2 göletimiz var, 2 gölet sulamamız var, 3 taşkın kontrolümüz var, 1 de hizmet yerleşkesi. Allah nasip ederse bugün bunları da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle hizmete açacağız. Bunların toplam bedeli de yaklaşık 1,4 milyar lira." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defaatle altını çizdiği "Su medeniyettir." düsturuyla hareket ettiklerini vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir damlasını bile zayi etmeden, eskilerde olduğu gibi 'Su akar, Türk bakar.' dedirtmeden bunların hepsini milletimizle buluşturuyoruz, buluşturmaya da devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda, hani burada yazılmış 'Adam yine kazandı, dayanabilirsen dayan.' demiş ya işte biz o kazanan adamın yol arkadaşları olarak, bundan sonra ülkemizi tarımsal üretimde bölgesinde ve dünyada rekabet eden, tabiri caizse sizler gibi şampiyon olmak için gece gündüz çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda bizlere destek olacak başta siz Bayburtlu hemşehrilerimiz olmak üzere bütün üreticilerimize şimdiden alın terlerini ve el emeklerinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepsinin ellerinden öpüyoruz."

Yumaklı, bugüne kadar tarım ürünlerinin üretimiyle alakalı hep bir planlama yapılmasını istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu birincisi. İkincisi bir karış toprak bile boş kalmasın istedik. Üçüncüsü, verilen tarımsal desteklerin de işe yaramasını istedik, öyle değil mi, aralarında bazıları belki sizlerin bile sayamadığı kadar fazla. İşte 5 Nisan'daki Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra şu anda benim arkadaşlarım ikinci mevzuat hazırlıyor. Bu ne demek? Artık Türkiye'de hangi ürün, hangi bölgede, hangi şartlarda üretilir, bunlar için üreticilerimiz en büyük geliri nasıl elde eder; eğer yetiştirebilirsek eylül ayı gibi bir ürün grubunda inşallah pilot çalışması başlatacağız. Dolayısıyla bizim üreticilerimiz artık şunu söylemeyecek, 'Geçen sene para eden bir ürünü ektik, herkes onu eklemeye başladı, bu sene onun fiyatı yarıya düştü, zarar ettik, artık biz bu işi yapmak istemiyoruz.' İşte bunu size söylettirmeyeceğiz inşallah."

"Türkiye'nin geleceği için güçlü bir gençlik geliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da cumhurbaşkanlığı seçiminde Bayburt'un şampiyonluğunu kutladıklarını ifade ederek, "Tüm dünyaya şunu gösterdiniz; bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz, arkasındayız." dedi.

Hep beraber Türkiye Yüzyılı'nda millete hizmete devam edeceklerini vurgulayan Bak, "Öyle bir gençlik geliyor ki gümbür gümbür geliyor, TEKNOFEST gençliği geliyor, ülkesini, vatanını seven gençler geliyor. Türkiye'nin geleceği için güçlü bir gençlik geliyor." ifadesini kullandı.

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'a da hizmetlere devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gençlerimiz için yaz spor okullarını tüm Türkiye'de açtık. Seyahatsever Projesiyle 10 Temmuz-27 Ağustos arasında ülkemizin gençliği istediği ilde 5 gün süreyle Bakanlığımıza ait yurtlarda ücretsiz kalabiliyorlar. Bunu ne için yaptık? Gençlerimiz ülkemizi tanısın. Değişik illerin kültürlerini, geleneklerini tanısın. O yüzden bizim mayamız sağlam, Bayburt'un mayası sağlam. Bayburt vatanını seviyor, milletini seviyor, ülkesini seviyor, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Türkiye çapında biz gençler olarak çok şanslıyız. Çünkü gençlerin içinden gelen, sporun içinden gelen, gençliği anlayan bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan var."

Bakan Bak, 36 stadyumu bitirdiklerini, 6 stadyum daha yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Yüzlerce spor salonu yaptık, yüzme havuzu yaptık. Atletizm salonları, tesisleri yaptık. Okullarımızın bahçelerine spor tesisleri yaptık. Gençlik merkezlerimizin sayısını 20'den 460'a çıkardık. Her yerde gençliğin hizmetindeyiz, gençlere hizmet ediyoruz. 2002 yılında yurt sayısı, yurt kapasitesi 186 bin civarındaydı. Şimdi bu rakam 900 binlere doğru gidiyor. Bütün bunlar Türkiye'nin gençliği için, üniversitedeki gençlerimiz için, onlar için, hizmet için yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmete devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim üniversitelerimizde, gençlik merkezlerimizde, spor kulüplerimizde, her yerde varız. Gençlik merkezlerindeki edebiyat atölyelerinde, müzik kurslarında, yabancı dil kurslarında, salonlarda, yaz spor okullarında, futbolda, basketbolda atletizmde, her yerde gençlerimizle beraberiz."

"Spora yapılan 1 liralık yatırım 5 lira olarak geri döner"

Spora yapılan yatırımın önemine işaret eden Bak, "Spora yapılan 1 liralık yatırım 5 lira olarak geri döner. Çünkü spor yapan gencimiz uyuşturucudan, bağımlılıktan uzak durur. Çevresinde uyumlu bir şekilde hayatını devam ettirir, dostluklar kazanır, çevreye faydalı bir genç olur, vicdanlı bir genç olur, sağlıklı olur, az hastaneye, doktora gider. Dolayısıyla sağlıklı bir nesil ortaya çıkar." diye konuştu.

Bak, tüm velilerden çocuklarını Gençlik ve Spor Bakanlığının, belediyelerinin spor salonlarına, yüzme havuzlarına götürmelerini isteyerek, "Bütün enerjilerini sporla göstersinler. Yetenek taraması uygulamasıyla bugüne kadar 4,5 milyon üçüncü sınıfa giden gencimizi taramadan geçirdik. Onların yeteneklerine göre spor yapmalarını temin ediyoruz." dedi.

Her ilde amatör spor kulüplerine yardımda bulunduklarına dikkati çeken Bak, Bayburtspor'un yeniden ikinci lige dönerek, taraftarıyla yoluna devam etmesini temenni etti.