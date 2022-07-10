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Başkan Togar vatandaşlarla bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Togar vatandaşlarla bayramlaştı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şehir meydanında ilçe halkıyla bayramlaştı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, şehir meydanında ilçe halkıyla bayramlaştı.

Düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Karmil ve Özkan Karakaya, mahalle muhtarları, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Milletvekili Yılmaz ile birlikte katılımcılarla tek tek bayramlaşan Başkan Togar, herkesle fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Togar, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da geleneksel hale dönüşen ilçemiz meydanındaki bayramlaşma programımızda yediden yetmişe tüm ilçe halkımızla kucaklaşarak bayramlaştık. Rabb'im birlik beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı nasip etsin" dedi.

Bayramlaşma programına katılanlara program sonunda Başkan Togar ile çektirdikleri fotoğraflar basılıp çerçevelenerek hediye edildi.

Programına Şehit İslam Sancak'ın ailesini ziyaret ederek devam eden Başkan Togar daha sonra ise bu akşam başlayıp yarın akşama dek sürecek Çimenli Yeşiltepe ikinci Yaz Festivali alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Togar, "Bu ve bu gibi kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılmasını temenni eder, şenliğin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Hasan Togar Tekkeköy Samsun Politika Haberler

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