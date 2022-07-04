Başkan Demir: 'Akıllı kavşaklar TEKNOFEST'e kadar tamamlanacak'

Yapımı devam eden Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Türkiye'nin en iyi projelerinden birisi olacak. TEKNOFEST'e kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi' kapsamında altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Trafiği rahatlatmak, ulaşımı hızlandırmak için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, özellikle kavşaklara büyük önem veriyor. Trafiği dijital kameralarla senkronize edecek yapay zeka sistemi yönetecek olan Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN iş birliği ile yürüttüğü projeyi 30 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e kadar yetiştirmeyi planlıyor.

Ekipler aralıksız çalışıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kılıçdede Kavşağı, Canik Eski Sanayi Kavşağı ve 100.Yıl Bulvarı'ndaki kavşak düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden gelinen son durum hakkında bilgi alan Başkan Demir, trafik uygulamaları ve bilgi teknolojileri ile ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "TEKNOFEST öncesi şehrin her noktasında ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için kavşaklarda yaptığımız düzenlemeler de sorunsuz bir şekilde sürüyor. Samsun'da trafik akışının güvenli ve hızlı şekilde akmasını sağlayacak bir proje olup Türkiye'nin en iyilerinden biri olacak" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Politika