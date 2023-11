Başkan Çınar, Yakınca Galericiler Sitesinde esnaflarla buluştu

Yakınca Galericiler Sitesini ziyaret ederek esnafların taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Esnaflarımızı Türkiye Yüzyılının anahtarı olarak görüyoruz" dedi.

Yeşilyurt ilçesinin 'yatırım, üretim ve istihdam' alanlarındaki güçlü ve etkin kimliğinin korunması ve muhafaza edilmesi amacıyla esnafların taleplerinin yerine getirilmesine ayrıcalık gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Galericiler Sitesi Derneği Başkanı Arif Ede'nin ev sahipliğinde Yakınca Galericiler Sitesindeki esnaflarla bir araya geldi.

Esnaflara verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Malatya Galericiler Sitesi Derneği Başkanı Arif Ede, "Mehmet Çınar başkanımız bize her zaman bir telefon kadar yakın oldu. Ne zaman arasak, talepte bulunsak çözüme kavuşturmak için elinden geleni yaptı. Bizleri her zaman dikkate alıp esnaflarımıza ve sitemize her türlü katkıyı sağlamıştır. 'Marifet İltifata Tabidir' diye güzel bir sözümüz vardır. Başkanımızın hizmetlerini bizler görüyoruz. Bu zorlu dönemi de el birliğiyle inşallah aşacağız" ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise pandemi süreci, 'asrın felaketi' büyük depremler ile dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen büyük bir özveriyle ticaretini sürdüren esnafların özverili davranışını takdirle karşıladıklarını söyledi. Başkan Çınar, esnafları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılının anahtarı olarak gördüklerini ifade ederek, "Bizleri güzel bir ortamda misafir eden Malatya Galericiler Sitesi Derneği Başkanımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süreci, doğal afetler ve ekonomik sıkıntılardan en fazla etkilenen esnaflarımızın 'Ahi Evran' anlayışıyla hareket edip, her türlü sıkıntıya rağmen ticaretini sürdürme çabasını takdirle karşılıyoruz. Bizler esnaflarımızı şehrin en önemli dinamikleri olarak görüyoruz. Esnaflarımızın rahat ve huzurlu ortamda işini sürdürmesi kentin ve bölgenin ekonomik hayatının hareketliliği açısından büyük önem taşıyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin yatırım, istihdam ve iş üretme kapasitesini daha iyi bir seviyeye çıkarmak için üzerimize düşen ne varsa yerine getirdik, bundan sonrada aynı şekilde esnaflarımızın yanında olacağız. 6 Şubat'ta işyerleri yıkılan esnaflarımız için Emanet Çarşımızın arka kısmında geçici iş alanı oluşturduk, bununla birlikte muhtelif bölgelerimizdeki esnaflarımızın ilettiği talepleri çözüme kavuşturmak içinde ekiplerimizi seferber ettik. Tüm ticari işletmeler ve esnaflarımızın ayakta kalabilmesi adına hükümetimizin Türkiye genelinde almış olduğu kararlar mevcuttur, inşallah bu zor günleri birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden atlatacağız. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra işyerlerini vatandaşlarımıza açan esnaflarımızın bu duyarlı ve hassas yaklaşımını takdir ediyoruz. Bizi güçlü kılan işte bu birlikteliğimizdir. Cenab-ı Allah bu birlikteliğimizi daim eylesin, güçlü kılsın inşallah. Biz de belediye olarak esnaflarımıza imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi sürdüreceğiz. Nihayetinde esnafın mutluluğu, ekonominin canlılığı şehrin de mutluluğu demektir. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Tüm esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra söz alan esnaflar taleplerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a ilettiler. - MALATYA