Haberler ›› Politika ›› Balıkesir'de düzensiz göçmenleri yasadışı yollardan Yunanistan'a geçirmek isteyen 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'de düzensiz göçmenleri yasadışı yollardan Yunanistan'a geçirmek isteyen 2 organizatör yakalandı

Balıkesir Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, düzensiz göçmenleri yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmak suretiyle haksız kazanç sağlayan 2 organizatör yakalandı. Firari olan 1 organizatörün yakalama çalışmaları devam ediyor.