Bakırhan, HEDEP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlerde "bölgede kazanan batıda kaybettiren" pozisyonundan çıkacaklarını belirterek, "Hem bölgede hem batıda kazanan bir pozisyon içerisinde olacağız." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yargıda yaşanan gelişmelerin gündemin ön sırasına yerleştiğini söyledi.

Türkiye tarihinin darbelerle dolu olduğunu, bunun " Türkiye'ye demokrasinin hiç uğramamasından" kaynaklandığını öne süren Bakırhan, "Her gün, her an topluma parmak sallayan, kendi çizgisinde hizalamaya çalışan, farklılıkları asla kabul etmeyen ve sürekli savaş naraları atılan bir zamandan geçiyoruz. Geldiğimiz noktada demokratik siyaset ve adaleti hiçe sayan darbeci anlayış, Türkiye'yi çoklu krizlerle karşı karşıya bıraktı. Bu darbeci zihniyet, Kürt halklarının haklarını ve statüsünü inkar ederek tek millet sayıklamasına devam ediyor." diye konuştu.

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki gerginlikte Yargıtay'ın yanında durduğunu gösterdiğini" ileri sürdü. İki kurum arasında yaşanan gerginliği "darbe teşebbüsü" olarak niteleyen Bakırhan, bu gerginliğin vurucu gücünün de MHP olduğunu iddia etti.

Bakırhan, şöyle devam etti:

"Küçük ortak, bugün yine esip gürlüyordu. Her hafta bir gün esip gürlemenin dışında başka bir bildiği yok zaten. Küçük ortak 'Tek olalım, Türk olalım, bütün renkler solsun, hukuk olmasın, demokrasi olmasın' diyor. Biz de 'Biz demokrasi için ağır bedeller ödedik, ödemeye de devam ederiz. Senin naralarından, tehditlerinden korkacak bir durumda değiliz' diyoruz. 'Haddine bak, işine bak, bu nefret dilini terk et' diyoruz. İktidar bu darbe teşebbüsüyle tabuta konulan hukuk sistemine son çiviyi çakmak istiyor. Bir taraftan yeni anayasa tartışmaları yapıyorlar, siyasi partilerden destek talep ediyorlar, diğer taraftan da yargı darbesine destek çıkıyorlar.

Anayasa Mahkemesine darbe teşebbüsünde bulunanlar hangi akılla yeni bir anayasa yapacak? Bunlar 12 Eylül Anayasası'nı demokratikleştirmek, sivilleştirmek, tüm toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmek yerine daha antidemokratik bir anayasa yapmak isteyeceklerdir. Şimdiden uyarıyoruz, asla ama asla antidemokratik ve özgürlükleri kısıtlayan bir anayasal düzenlemeye izin vermeyeceğiz. Darbenin panzehiri demokrasidir. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve eşitlik talebinde ısrarcı olmaya çalışarak, bu darbe anayasasını hep birlikte çöp sepetine atacağımız günler çok uzak değil."

"İttifaklara kapalı değiliz"

Tuncer Bakırhan, geçen hafta sonu yerel yönetimler konferansı yaptıklarını, iki gün süren toplantılar öncesinde de binlerce vatandaşın görüş ve önerilerini aldıklarını aktardı.

Bu toplantıların gelecek süreç için kendilerine yol gösterdiğini ifade eden Bakırhan, "Yerel yönetimlerde 'halkla beraber ve halk için üreteceğiz' şiarıyla yola çıkmıştık. Biz bir hafta önce söyleyip daha sonra inkar eden bir anlayışta olmayacağız." şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerde adaylarını halkın tercihleriyle belirlemeye devam edeceklerinin altını çizen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Kayyumlar tarafından gasbedilen tüm belediyelerimizi özgürleştireceğiz. Yereldeki toplantılardan sonra halkımız yerel yönetimler seçimi için çok önemli değerlendirmelerde bulundular. Oradan çıkacak sonuçlar bize ışık tutacak. Kazandığımız yerlerde daha güçlü kazanacağız. Türkiye'nin dört bir yanında irademizi yönetimlere yansıtacağız. Biz ittifaklara kapalı değiliz. Önümüzdeki dönem hem bölgede hem batıda halklarımızın yoğun olduğu kentlerde, halkımızın iradesi kesinlikle yönetimlere yansıyacaktır. Bunun anlamı her ittifakta olmak değildir. Halkımızın işine gelmeyen ittifaklar bize dayatılırsa kesinlikle seçeneksiz olmadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.

Bu ittifakları açık, şeffaf bir şekilde yapacağız. Kiminle neyi konuştuk, neyi görüştük, kesinlikle tüm halkımızın ve kamuoyunun bilgisi olacak. Bunlar, halkımızın da bizden görmek istediği düşünceler. Bizden kısaca beklenen şudur: Bölgede kazanan, batıda kaybettiren pozisyonundan çıkacağız. Hem bölgede hem batıda kazanan bir pozisyon içerisinde olacağız. Bunu geçmişte defalarca başardık, yine başaracağımıza eminim. Batıda da belediyelerimiz olacak. Bu kayyum sevicilerini sandığa gömeceğimize inanıyorum."