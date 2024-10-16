Bakanlar Tekin ve Bak, Trabzon'da Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl ilk defa Türkiye'de spor ve müzikle ilgili olarak daha erken yaşlarda eğitim öğretimi başlatacakları sürecin adımını attıklarını belirterek, "Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz. Bu yıl dört tanesi faaliyete geçti." dedi.

Tekin, Erdemoğlu Holding tarafından Akçaabat ilçesinde yapımı tamamlanan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılış töreninde, bir süre önce Adıyaman'ın Besni ilçesinde katıldığı eğitim bayramına değindi.

Besni'deki etkinlikte Türkiye'de örneği olmayan bir eğitim bayramı yapıldığını dile getiren Tekin, "Ondan daha önemlisi iki çok değerli insanla tanıştım. Birisi hemen karşımızda duruyor Ali Erdemoğlu bey, diğeri İbrahim Erdemoğlu bey. Onlarla o gün orada tanıştığım için çok mutluyum. Kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

İbrahim ve Ali Erdemoğlu'nun hayatını kaybeden babaları Mehmet Erdemoğlu'nun Besni'de çok sevildiğine işaret eden Tekin, "Besni'de anayasamız diye Mehmet amcanın sözlerinden bir pankart hazırlamışlar. Gerçi videonun sonunda İbrahim bey okudu onları ama yazılı olması daha anlamlıydı. Gerçekten bir Anadolu bilgesi. Kendisine yetiştirdiği evlatlardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tekin, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in tam bir Trabzon sevdalısı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"O da ısrarla, 'Trabzon'da bir spor lisesi yaptık onun açılışına gideceğiz' diyor. Ben Vakıfbank yaptı zannediyordum başlangıçta. Kendi bütçemizde yaptığımız okulların açılışlarına gidip hayırseverlere teşekkür ediyorum. Abdi bey kardeşimiz, dostumuz çok ısrar etti, 'Akçaabat'taki spor lisesinin açılışına gidelim.' Yoğun program, sonuçta kamu bankası vesaire biraz ağırdan aldım, sonra Erdemoğlu'nun yaptığını öğrenince buraya da gelmek ve teşekkür etmek istedim."

Türkiye'de uzun yıllar sportif eğitim ile akademin birbirinin alternatifi gibi gözüktüğüne dikkati çeken Tekin, "Çocuklarımıza ya akademik eğitimlerini almalarını tavsiye ettik ya da sportif eğitimi almalarını tavsiye ettik. Dolayısıyla ikisini örtüştüremedik. 2004-2005 eğitim öğretim yılına kadar yani bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de spor lisesi adıyla bir kurum yok idi. Güzel sanatlar ve spor lisesi başlığıyla yürüyordu. 2004-2005 eğitim öğretimde ilk defa spor liseleri ayrıldı ve spor liseleri bağımsız bir lise halini aldı. Fakat spor liseleri de kendi içinde uzmanlaşamadı." dedi.

Tekin, Türkiye'de daha önce sportif altyapının gelişmemesiyle ilgili önemli eksiklik olarak akademik ve sportif eğitimin beraber verilmemesini gördüklerini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"2008 Pekin Oyunları'nın hikayesini okumuştuk ve Türkiye'de sportif altyapının gelişmemesiyle ilgili önemli bir eksiklik olarak akademik eğitim ile sportif eğitimin beraber verilmemesini gördük. Müsteşar olunca 'proje okul' diye bir kavram ürettik ve spor liselerini tematik hale getirmeye başladık. Ankara'da voleybol federasyonu ile ortak yaptığımız voleybol lisemiz, buradan yetişen öğrencilerden kadın voleybol milli takımımızda oynayan çocuklarımız, gençlerimiz yetişti. O başarılı bir örnek oldu ama Şenol hocam burada, Futbol Federasyonu ile beraber yaptığımız futbol lisemiz istediğimiz başarıyı gösteremedi maalesef."

Proje okullarıyla ilgili yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedik ki 'Voleybol Federasyonu ile oturalım bir voleybol okulu kuralım.' Bu voleybol okulunun, voleybolla ilgili müfredatını, eğitimini, eğitimci kadrosunu Voleybol Federasyonu yapsın, akademik eğitimlerini de biz yapalım. Dolayısıyla sportif eğitimlerin federasyonlarca oluşturulmasını, akademik eğitimleri de bakanlık olarak biz yaptık ve böyle bir model geliştirdik. Aynı modeli 22 branşta yapıyoruz şu anda. 101 spor lisemizin 22'sinde, 2014'te başlattığımız proje okulu mantığıyla futbol lisesi, bisiklet, yüzme, basketbol, hentbol uzmanlaşmış liseler var. Niye bu hikayeyi anlattım? Ancak bu şekilde çocuklarımızı küçük yaştan itibaren alıp hem akademik eğitim hem de sportif eğitimlerini beraber verebileceğimiz hale getirdik."

Tekin, 14-15 yaş ortalamasının sportif eğitim için geç bir yaş olduğunun altını çizerek, "Bu yıl ilk defa Türkiye'de spor ve müzikle ilgili olarak daha erken yaşlarda eğitim öğretimlerini başlatacağımız bir sürecin adımını attık. Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz. Bu yıl dört tanesi faaliyete geçti. Burada da liseyle beraber aynı zamanda bünyede bir de spor ortaokulu olacak. Müzikle ilgili süreci Ankara'da başlattık. Müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesi olarak başlatıyoruz. İnşallah burada da spor ortaokulu ve spor lisesi Türk sporuna, Trabzon'a hayırlı ve uğurlu olur." dedi.

Erdemoğlu ailesine teşekkür eden Tekin, şunları söyledi:

"Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bu şekilde Türkiye'deki eğitim öğretim altyapısını, sportif altyapıyı hep beraber geliştireceğiz. Trabzonspor yönetimi de buradayken onlardan da istirhamımız, buraya lütfen hem akademik eğitimlerini hem de sportif eğitimlerini eş zamanlı olarak yürüten bir mekanizma olarak görüp sahip çıkın. Türkiye'nin neresinden isterseniz altyapısı buna uygun çocuklarımızı getirelim buraya. Hem akademik eğitimleri hem de sporu beraber verelim. Dünya böyle yapıyor, biz de böyle yapalım."

"22 yılda 700 tane olimpik ve yarı olimpik havuz yaptık"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Trabzon'a önemli bir eser kazandırıldığını ifade etti.

Trabzon'un bir spor şehri olduğunu belirten Bak, Akçaabat Sebatspor'un kendisi için önemini anlattı, Kadir Özcan ve Faruk Özak'tan çok şey öğrendiğini dile getirdi.

Bak, Erdemoğlu ailesinin yaptıklarını görünce gururlandığını belirterek, "Babalarının kendilerine aktardığı o değerleri sürdürmeleri, Türk gençliğine, Türk sporuna, Türk insanına ve bölgeye, vatanına yaptığı hizmetlerden dolayı canıgönülden tebrik ediyorum. Öncelikle güzel, hayırda yarışan bir aileyi görüyoruz. İbrahim Erdemoğlu'nun Trabzon'a olan vefasını da kutluyorum." diye konuştu.

Trabzon'da üniversite arkadaşı olan İbrahim Erdemoğlu ve Üstünsalih'in diyaloğunun, ayrıca şehirdeki çevreleriyle sürdürdükleri iletişimin önemine işaret eden Bak, "İkisini de tebrik ediyorum. İki arkadaş bir araya gelip, gençler için çok güzel bir eser ortaya koydular." dedi.

Bak, "Biz inanıyoruz ki bu tesislerde, spor lisesinde Türk sporunu uluslararası arenalarda temsil edecek Avrupa ve dünya olimpiyat şampiyonları çıkacak. Bayrağımızı göndere dalgalandıracak şampiyonlar çıkacak." ifadesini kullandı.

İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin spor lisesi, yurt, spor salonu ve sahalarıyla beraber harika bir tesis olduğunu vurgulayan Bak, şöyle dedi:

"Akçaabatspor için yapılan tesisler de çok çok kıymetli. O da güzel bir tesis kazandı, onları da tebrik ediyoruz. Sayın İbrahim ve Ali Erdemoğlu, çok teşekkür ediyoruz Türk sporuna verdiğiniz bu destek için. Bu ailenin de hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Yeni spor tesisleri bekliyoruz sizlerden. Belki Antep'te, belki Adıyaman'da, belki diğer bölgelerde spor tesisleri yapmak için sizleri davet ediyoruz. Sporu sevdiğinizi, spora hizmet ettiğinizi, gençlerimize hizmet ettiğinizi görüyoruz."

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'deki spor yatırımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde son 22 yılda Türkiye'de bir spor devrimi yaşanıyor. 22 yılda 700 tane olimpik ve yarı olimpik havuz yaptık. Bir tanesini de Akçaabat'ta yapıyoruz. 100 tanesinin de inşaatı devam ediyor. Akçaabat'taki tesisimiz de inşallah ocak gibi bitecek. O da buradaki gençlerimize hizmet edecek. Tabii Trabzon, spor organizasyonu yapan bir şehir. Ben de şahit oldum. Karadeniz Oyunları, Gençlik Oyunları, liselerarası şampiyonalar başta olmak üzere pek çok organizasyon yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Spora hizmet eden değerli büyüklerimiz Faruk Özak'a, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirten Bak, Vakıfbank'ın da Türk sporu için Türk voleybolu için yaptıklarını anlatmadan geçemeyeceğini söyledi.

Bak, Filenin Sultanlarını tebrik ederek, "Filenin Sultanlarını alkışlıyoruz. Bizi gururla temsil ediyorlar. Türk sporunda büyük bir gelişme var. Değişik alanda, değişik spor branşlarında ülkemizi temsil etmeye gençlerimiz çalışıyorlar. Gelecekte güçlü bir spor ülkesi, Türkiye olarak göreceğiz." diye konuştu.

İbrahim Erdemoğlu Spor Kompleksi'nin Trabzon'a, Akçaabat'a hayırlı olmasını dileyen Bak, "Erdemoğlu ailesine de bu hizmetlerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Türk sporuna, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından kompleksin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Öte yandan, Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank oyuncuları da komplekste yer alan salonda antrenman yaptı.