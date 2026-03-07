Bakan Yumaklı: Gıda anlamında problem, gübre tedarikinde sıkıntı yok

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler bu risklerin ortaya çıkma ihtimalinden bu yana hazırlık içerisindeyiz. En başta gübre stoklarımız ki bunun çokça maalesef dezenformasyonu dile getirildi. Bunların hazırlığı içerisindeydik. Bunları bir kez daha ifade edelim. Gıda anlamında herhangi bir problem yok. Tam ekim döneminde de daha doğrusu gelişim döneminde gübre tedariki ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Hatta arzı arttırma adına gerekli tedbirleri alıyoruz. En son dün gece bazı ülkeler için uygulamış olduğumuz gümrük vergisi oranlarını sıfıra indirdik" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kırklareli'deki programına Vali Uğur Turan'ı makamında ziyaret ederek başladı. Bakan Yumaklı, ziyaret anısına valilik bahçesine 'Türkiye Yüzyılına Nefes' etkinliği kapsamında fidan dikti. AK Parti İl Başkanlığı'nı geçen Bakan Yumaklı, partililerle bir araya geldikten sonra Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti. Bakan Yumaklı daha sonra Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen sektör paydaşları toplantısına katıldı. Burada konuşan Yumaklı, dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin "Özellikle mazlum coğrafyalar ve İslam coğrafyası başta olmak üzere hem de maalesef ki bizler için çok kutsal olan, çok önemli olan, uhrevi anlamda bizler için arınma dönemi olan Ramazan ayında maalesef İslam dünyası çok farklı tacizlerle, saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Tabii bunların kendi içlerindeki değerlendirmesi başta olmak üzere yeni normal diye sarf ettiğimiz bu etkilerin sektörümüz açısından da yansımaları oluyor. Dün Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Suriye'de iç savaş vardı. Bunlar konuşulurken birden Venezüella konuşuldu. Ondan sonra İsrail, İran, ABD savaşı konuşuluyor. Bunların dünya ticareti için veya bizim sektörümüzü ele alacak olursak tarım ve gıda anlamında bütün dünyada bunların serbestçe dolaşımına nasıl bir olumsuz etki ettiğini hep yakından müşahede ediyoruz. Bizler bu risklerin ortaya çıkma ihtimalinden bu yana hazırlık içerisindeyiz. En başta gübre stoklarımız ki bunun çokça maalesef dezenformasyonu dile getirildi. Bunların hazırlığı içerisindeydik. Bunları bir kez daha ifade edelim. Gıda anlamında herhangi bir problem yok. Tam ekim döneminde de daha doğrusu gelişim döneminde gübre tedariki ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Hatta arzı arttırma adına gerekli tedbirleri alıyoruz. En son dün gece bazı ülkeler için uygulamış olduğumuz gümrük vergisi oranlarını sıfıra indirdik. Dolayısıyla bu anlamda bizim ülkemizde de arzın çok hızlı bir şekilde gelmesini sağlamak adına bunları yapıyoruz, tedbirlerimiz de var. Onları da peyderpey gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'KOŞULLAR HIZLA DEĞİŞİYOR'

Savaşın bütün dünyaya olan etkisini en başta bir enerji arzında daralma olarak baktıklarını anlatan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Ama en önemlisi söylediğim gibi gıda arz güvenliğidir. Çünkü gıda ürünlerinin serbest dolaşımı ile ilgili bir problem olduğunda ki Sayın Cumhurbaşkanımızın tarım koridoru olarak gündeme getirdiği ve inisiyatif alarak bunun uygulamasını sağladığı andan itibaren konuşulanlar şuydu; dünya büyük bir kıtlık felaketinden en az bundan etkilenecek coğrafyalar bitaraf olmuş olur. Tarımsal üretimin dünyadaki stratejik konumunu herkes biliyor elbette. Ama bu sektörün kendine has bir özelliği var. Koşullar çok farklı, hızla değişiyor. Belirsizlik, bizim etki edemeyeceğimiz özellikle iklim faktörleri itibariyle buradaki bazı belirsizlikleri ortaya koymuş olabiliyor ama bizim için tarım politikaları açısından da sürdürülebilir bir temel oluşturmak son derece önemli. Bu çerçevede bütün politikalarımızı, bütün faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz."

HAYVANCILIKTA 5 YILLIK EYLEM PLANI

Bakan Yumaklı, hayvancılıkla alakalı 5 yıllık eylem planı ortaya koyduklarını belirterek, "Bu programı uyguluyoruz. Dün itibariyle 12.3 temel destek ödemesini ve planlı üretim desteğini üreticilerimizle buluşturmaya başladı. Kırklareli'nde de yaklaşık 150 milyon lira civarında buradan bir ödeme gelmiş olacak. İnşallah mart ve nisan aylarında Türkiye genelinde 81 milyar lirayla bu ödemeyi tamamlamış olacağız. Şimdiden üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu açıdan ari işletmelerdeki hayvan varlığı bakımından Kırklareli'nin zaten ilk sıralardaki yerini daha da tahkim ettiğini görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'KIRKLARELİ'YE 58 MİLYAR LİRALIK DESTEK VE YATIRIM'

Bakanlığın Kırklareli'ye yaptığı yatırımları anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Ramazan'ın ilk günlerinde malumunuz bizim geçen yıl yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olan 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesinin büyükbaş için olanını, bu yıl haziran ayında da küçükbaş için açıklamıştı. Dolayısıyla biz burada başta Kırklarelili üreticimiz olmak üzere bütün üreticilerimizin bu projelere başvurmalarını öncelikle istirham ediyoruz. Son 23 yılda Kırklareli'yle ilgili birkaç rakam vermek istiyorum. 58 milyar liralık destek ve yatırım Kırklareli'ne bugünkü fiyatlarla. Su ve sulama alanında 101 tesis devreye alınmış durumda. Sulamaya açılan 67 bin hektarlık alan ki bunun da yaklaşık kabaca bir hesapla katkısı 1,1 milyar civarında. Küresel ısınma, iklim krizi geçtiğimiz yıl yaşadığımız kuraklık bize suyun ne kadar önemli olduğunu anlattı. Dolayısıyla zaten bizim hükümetlerimiz 2002 yılında işbaşına geldiğinde kapalı devre sulama sistemi oranı yüzde 6 civarındaydı, şimdi yüzde 40'lara yaklaştı. Bütün gücümüzle yeni yaptığımız her bir sulama projesindeki tüm sistemlerin kapalı olmasını gerçekleştiriyoruz, artık açık sistem yapılmıyor. Bir yandan da geçmişten gelenlerin hızlı bir şekilde kapalı sisteme dönüşmesini sağlıyoruz. Bu konuda da valilik ziyaretimizden itibaren her ortamda hemen hemen bu konu konuşuldu. Buradan da ifade etmek istiyorum. İnşallah hedefimiz 2028 yılında bu kapalılık oranını yüzde 45'e çıkarmak."

'KIRKLARELİ'NE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURACAĞIZ'

Kırklareli'nin bir orman bölgesi olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, "Yani Istrancalar, Longozlar var. Yani biyoçeşitlilikle ilgili ne istersek var. Kırklareli'ye Orman Bölge Müdürlüğü kuracağız. Bunu bir değer olarak görüp artırma yönünde de gayretlerimiz var. İlgili birimlerimiz onlarla ilgili başta Orman Genel Müdürlüğümüz olmak üzere çalışmaya devam ediyor. 2,7 milyar lira keşif bedelli Lüleburgaz Deresi'nin ikinci kısım işini ekim ayında ihale ettik. Birinci kısım çalışmasında da yüzde 27'nci aşamasına geldik. Bunun çalışmaları devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde bunları yapacağız. Mümkün olduğu kadar eğer acil ve hayati değilse yeni projeleri almayacağız. Bunları tamamlamaya elimizdeki kaynağı aktaracağız. Yine yaklaşık 700 milyon lira maliyetli 1422 hektarlık bir faydası olacak olan kızılcık dere sulaması ikmali, bu eksiklerin imalatının tamamlanmasıyla 2026 yılı sonuna kadar bitirmiş olacağız. Pınarhisar Yenice Göleti bunda yüzde 98 seviyesine ulaşıldı. Bunun sulaması da dahil. Hep söylediğimiz gibi; bu ülkenin üretmek için bütün imkanları var. İradesi de var. Tecrübesi de var. Bilgi birikimi de var. Sadece ve sadece unu ve şekeri bir araya getirip helva yapmamız gerekiyor. Burada da hiç kimse tek başına değil. Biz bakanlık olarak bunların önünü açmak durumundayız. Hem üretimle alakalı konuda bakanlık olarak hemen yanı başınızda olmak durumundayız. Bugüne kadar böyle yapmaya gayret ettik. Bundan sonra da böyle olacak inşallah diyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı