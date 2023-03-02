Bakan Yanık: 'Sıfırıncı dakikada sahaya indik'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Depremde arkadaşlarımızın pek çoğu depremzede olmalarına rağmen sıfırıncı dakikada sahaya çıktık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Depremde arkadaşlarımızın pek çoğu depremzede olmalarına rağmen sıfırıncı dakikada sahaya çıktık" dedi.

Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Bakan Yanık, ayni yardım ana deposunda bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Öncelikle kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşları güvenli bölgelere aldıklarını belirten Yanık, "Depremlerimizin hemen akabinde öncelikle yatılı kuruluşlarımızı hemen güvenli bölgelere çektik. Deprem hasarı olduğuna bakmaksızın çocuk kuruluşlarımızı, engelli kuruluşlarımızı, yaşlı kuruluşlarımızı ve huzur evlerimiz, kadın kuruluşlarımız ve konuk evlerimizde misafir ettiğimiz kadın ve çocuklarımızı hızlıca güvenli bölgelere çektik" dedi.

"Sıfırıncı dakikada sahadaydık"

Bakan Yanık, bakanlığına bağlı görevlilerin depremin ardından ilk dakikalarda sahada olduklarını belirterek, "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde acil ve afet durumunda bakanlığımızın iki temel sorumluluğu vardır. Birisi psikososyal destek, diğeri ayni yardım ve depo yönetimlerinin sağlanması. Psikososyal destek çalışmalarında temel şiarımız sıfırıncı dakikada sahada olmaktır. Nitekim depremde arkadaşlarımızın pek çoğu depremzede olmalarına rağmen sıfırıncı dakikada sahaya çıktık. Hemen deprem bölgesinin dışındaki illerden çalışma arkadaşlarımızı bölgeye intikal ettirdik. Psikososyal destek çalışmalarımızı 10 ilimizin tamamında aynı anda başlattık. Bugüne kadar 1 milyonun üzerindeki vatandaşımıza psikososyal destek hizmetimizi sağladık. Bu hizmetimizi devam ettireceğiz" dedi.

5'i gezici 210 sosyal market açıldı

Yanık, 5'i gezici olmak üzere 210 sosyal marketi hizmete sunduklarını ifade ederek, "İkinci temel sorumluluğumuz da ayni bağış ve depo yönetimiydi. Mülki idaremiz ve AFAD ile koordineli bir şekilde deprem bölgelerimizde ilk elde büyük ayni bağış depolarımızı, sınır kapılarımızdan, yurt dışından gelecek bağışlar için sınır bölgelerinde kurduğumuz depolarımızla gerekli depo çalışmalarımızı yaptık. Halihazırda deprem bölgelerinde 59 depomuz, sınır kapılarında da 16 olmak üzere 85 depomuz ile vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bağışların halkımıza ulaştırılması için sosyal marketlerimizi hızlıca hayata geçirdik. Bugün itibarıyla 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde hizmet veriyor. Sosyal marketlere erişemeyecek vatandaşlarımız için de gezici sosyal marketler oluşturduk. Halihazırda 5 tane gezici mobil tırımız var ama önümüzdeki günlerde hızlıca bu sayıyı 10'a çıkartacağız" şeklinde konuştu.

347 bin koruyucu aile başvurusu

Bakan Yanık, 1 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında 660 koruyucu aile başvurusu almalarına rağmen depremin ardından 6 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında 347 binin üzerinde başvuru aldıklarını açıklayarak şunları söyledi:

"1 Ocak tarihinden 6 Şubat tarihine kadar bakanlığımıza 660 koruyucu aile başvurusu varken, 6 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar 347 binin üzerinde koruyucu aile talebi var. Bu şu demektir; millet ihtiyaç olduğunda 'ben buradayım' diyor. Dolayısıyla biz de bu ihtiyaçları karşılayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar Asya ekiplerimiz 4 bin 808 personel ve 750 araçla ayni yardımları opere etmeye devam ediyor. Çadır kentlerimizdeki 80 engelli vatandaşımızın rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyduklarını fark ettik. Bunları da yine kuruluşlarımıza yerleştirdik." - KAHRAMANMARAŞ