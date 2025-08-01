Bakan Uraloğlu: 'Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolumuz tamamlandığında kesintisiz, yüksek standartlı ve daha güvenli bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çeşmeli- Kızkalesi Otoyolumuz tamamlandığında Mersin'in turizm bölgelerini Mersin-Adana- Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz, yüksek standartlı ve daha güvenli bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir otelde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli- Kızkalesi kesimi finansal kapanış törenine katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, çalışmaları devam eden karayolu projelerinden bahsederek, "Geçtiğimiz hafta 122 km'lik Antalya-Alanya Otoyolumuzun temel atma merasimi ile yapım çalışmalarını beraberce başlatmış olduk. Bu otoyolumuz da önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları ile İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz bir otoyol ağına entegre olmuş olacak" ifadelerini kullandı.

"Antalya-Alanya ve Çeşmeli- Kızkalesi otoyollarımızla yaklaşık 4,1 milyar dolar değerinde yatırımı başlatmış oluyoruz"

Bakan Uraloğlu, "Antalya-Alanya ve bizleri bir araya getiren Çeşmeli- Kızkalesi otoyollarımızla yaklaşık 4,1 milyar dolar değerinde yatırımı başlatmış oluyoruz. İnşallah kısa zamanda da hayata geçirmiş olacağız ve şimdi burada Çeşmeli- Kızkalesi Otoyolu'nun finansal kapanış törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, otoyolu projesine ilişkin şu detayları paylaştı:

"41 kilometre 3 gidiş 3 geliş toplam 6 şeritli ana gövde ve 11 kilometre 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bağlantı yollarıyla toplam 52 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz, transit, yüksek standartlı, konforlu ve güvenli bir alternatif imkanı sunmuş oluyor. Proje, Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak batı yönünde Çeşmeli, Kargıpınarı, Elvanlı, Tömük, Arpaçbahşiş, Kargıcak, Koyuncu ve Kocahasanlı yerleşimlerinin kuzeyinden geçerek devam ediyor. Lemas Deresi'nde viyadük ile devam ederek, Mersin-Antalya D-400 Devlet Yolu'na paralel ilerliyor ve Kızkalesi Kavşağı'nda devlet yoluna bağlanarak son buluyor. Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel, bin 647 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 251 metre uzunluğunda 33 köprü ve üstgeçit, 34 altgeçit, 74 menfez, 2 adet otoyol hizmet tesisi, bakım işletme merkezi ve tünel işletme merkezlerimizi de otoyolumuzla beraber inşa ediyoruz. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolumuz tamamlandığında Mersin'in turizm bölgelerini Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz, yüksek standartlı ve daha güvenli bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Bu sayede bölge, ülkemizin otoyol ağına entegre olacak. Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojileriyle donatacağımız otoyolumuz, 7 gün 24 saat kesintisiz ve güvenli hizmet vermiş olacak. Ayrıca D-400 Akdeniz Sahil Yolu ve D-715 Konya-Mersin Devlet Yolu'ndaki transit trafiği, şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirerek kesintisiz bir trafik akış imkanını da oluşturmuş olacağız."

Bakan Uraloğlu, otoyol projesi sayesinde Mersin'e gelen yerli ve yabancı turistlerin de yoğun trafik çilesinin biteceğini ifade etti.

"Otoyolumuz tamamlandığında toplam 2,2 milyar lira yıllık tasarruf sağlamış olacağız"

Bakan Uraloğlu, 2 buçuk saate varan yolun bu otoyol ile 18 dakikaya ineceğini belirterek, "Otoyolumuz tamamlandığında zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere toplam 2,2 milyar lira yıllık tasarruf sağlamış olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 17 bin ton azaltarak doğanın korunmasına da ayrıca katkı sağlamış olacağız. Yine Çukurova Havalimanı'na erişimi kolaylaştırarak, yerli ve yabancı turistlerin Mersin'e ulaşımını da hızlandırmış olacağız. Böylece turizm yatırımları ve gelirlerini arttırarak, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

"Kamu-özel iş birliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modelidir"

Söz konusu otoyolun kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirileceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kamu-özel iş birliği bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modelidir. Yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini yapılmasını sağlıyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarının biz projeyi finanse edeceğiz diyerek kredi sağlamaları da sektörün içindeki kişiler çok iyi bilir; bu durumu gerçekten size güvenmeseler böyle bir kredi sağlamaya böyle bir kredi vermeye yaklaşmazlar. Bir ülkenin istikrarına ve ekonomisine olan güvenin en büyük göstergesidir bu. Bugün kamu-özel iş birliği ile hayata geçirilen bu projemizde görevli şirketlerimiz Kolin İnşaat ve Koloğlu Holding tarafından sürdürülen kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 263 milyon avro olan söz konusu otoyol kesiminin 379 milyon avro'su yani yüzde 30'u öz sermaye ile karşılanırken, 884 milyon avro yani yüzde 70'i banka kredileriyle sağlanmış olacak. Kredi verenler, 2'si İngiltere ve Almanya merkezli 8 ayrı finans kuruluşundan oluşuyor. Finansmanın temininde emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum."

Bakan Uraloğlu'na konuşmasının ardından hediye takdim edildi. Program, finansal kapanış imza töreni gerçekleştirildikten sonra aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ANKARA