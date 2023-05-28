Bakan Nebati oyunu Mersin'de kullandı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, oyunu Mersin'de Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 1176 nolu sandıkta kullandı.

Bakan Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turda oyunu kullanmak için merkez Akdeniz ilçesi Süteler Mahallesi'ndeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Vatandaşlarla selamlaşıp, sandık görevlileriyle kısa bir süre sohbet eden Bakan Nebati,1176 nolu sandıkta oyunu kullandı. Çıkışta açıklama yapan Bakan Nebati, Bugün ikinci turunu gerçekleştireceğimiz seçim milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah akşam 17.00'de sandıklar kapandıktan sonra sonuçlar çok hızlı bir şekilde alınmış olacak. Gördüğümüz üzere katılım iyi ve seçmen bilinçli bir şekilde gelip oyunu kullanıyor. Sahadan edindiğimiz bilgiler üzerine birinci turda yarım kalan iş tamamlanmış olacak. Oldukça iyi bir kampanya yürütüldü. Türkiye 1950 yılında çok partili hayata geçtiği günden getirdiği demokrasi tecrübesini büyük bir olgunlukla da bugün gerçekleştirerek dünyaya da örnek teşkil etmiştir. Özellikle vatandaşlarımızın gerek yurt içinde, gerek yurt dışında gerekse de gümrük kapılarında göstermiş olduğu olgunluk ciddi bir örneklik teşkil etmiştir dedi.