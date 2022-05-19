Bakan Kirişci, Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Kirişci, başkent Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliğini ve Türk Şehitliğini ziyaret ederek, Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerine çelenk bıraktı.

Kirişci, Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimiz. Bu kadim topraklarda 104 yıl önce Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte tarihe geçen kahramanlıklar sergileyerek şehitlik mertebesine eriştiniz. Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna verdiğimiz mukaddes mücadele, kalplerde ölümsüz bir iz bıraktı. Sizlerin kahramanlıkları yıllar sonra 44 günlük Zafer Muharebesiyle ülkelerini kurtaran Azerbaycan askerlerine de moral, azim ve güç verdi. Bugün isimlerinizi Bakü'nün kıymetli mekanında bir kez daha saygı ve takdirle anıyoruz. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir ve bir millet, iki devlet şiarları ile vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ilelebet var olmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın dört bir köşesinde yatan yüzlerle şehidimizle birlikte, bu kardeş topraklarda rahat uyuyunuz. Ruhlarınız şad olsun" dedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika