SGK borcu olan işverenlere tecil kolaylığı: 72 ay vade

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu bulunan işverenler için tecil süresinin 72 aya çıkarıldığını, teminatsız tecil limitinin 10 milyon liraya yükseltildiğini ve 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Bakan Işıkhan, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda " Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Işıkhan, bakanlık olarak sık sık, il ve ilçeleri ziyaret ettiklerini, çalışma hayatının paydaşlarıyla bir araya geldiklerini, işçilerle, işverenlerle, esnafla, ticaret erbabıyla buluşarak, hem şehrin hem de ülkenin kalkınma sürecine katkıda bulunacak istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Özellikle şehirlerin çalışma hayatını geliştirecek yeni projeleri hayata geçirirken, mutlaka sahadan gelen ihtiyaç, talep ve önerileri alabilecekleri istişare ortamlarının oluşması için gayret gösterdiklerini dile getiren Işıkhan, bugün medeniyetlerin buluşma noktası, tarım ve turizmin kalbi, ticaret yollarının kavşak noktası serhat şehir Kars'ın, hem geleceğe dair hedeflerini konuşmak, hem de mevcut durumunun değerlendirmesini yapmak üzere buluştuklarını bildirdi.

Kars'ın, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun itici güçlerinden ve kalkınma mücadelesinin merkez üslerinden biri olacağına işaret eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Başta çalışma hayatı olmak üzere, Türkiye'yi içeride ve dışarıda daha güçlü kılacak her mecrada, iş dünyası olarak da durma, duraksama, adımlarımızda tereddüt etme, kabuğumuza çekilme lüksümüzün olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Herkes faaliyet gösterdiği alanda en iyisi olmak için daha çok çalışmalı ve daha fazla katma değer üretmelidir. Bu hususta Karslı kardeşlerimize güveniyorum. Bizler de, 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda, Kars başta olmak üzere 81 ilimizin tamamını dünya standartlarının üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."

Bugün Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan TRA2 Bölgesi'nde, istihdam oranının yüzde 49,9 seviyesine ulaştığını aktaran Işıkhan, "İşsizlik oranı ise yüzde 6,4 ile ülke ortalamasının altında seyretmektedir. Bölge ekonomisinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri birbirini tamamlayan güçlü bir yapı oluşturmaktadır. İŞKUR aracılığıyla vatandaşlarımızın iş bulmasına, işverenlerimizin ise ihtiyaç duyduğu iş gücüne ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Kars'ta 2002 yılından bugüne kadar 26 binden fazla vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik. Sadece bu yılın ilk beş ayında işverenlerimiz tarafından 543 açık iş talebi İŞKUR'a iletilmiştir. Nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz aktif işgücü programları kapsamında ise bugüne kadar 14 binden fazla vatandaşımız, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimlerinden faydalandı." diye konuştu.

Işıkhan, özellikle gençlerin iş tecrübesi kazanmasına yönelik programlara büyük önem vererek sürdürdüklerini dile getirerek, "Engelli vatandaşlarımızın ekonomik hayata daha güçlü katılım sağlamaları amacıyla, kendi işini kurmak isteyen kardeşlerimize hibe desteği veriyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız da sahada aktif şekilde görev yapıyor. Vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştiriyor, işyerlerimizi ziyaret ediyor, gençlerimizle okullarda bir araya geliyor ve çalışma hayatına ilişkin her konuda rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bunun yanında işsizlik ödeneğinden kısa çalışma ödeneğine, ücret desteğinden çeşitli sosyal koruma mekanizmalarına kadar birçok alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Zor zamanlarda çalışanımızı ve işverenimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kars'ta faaliyet gösteren iş yerlerinin büyümesini ve yeni yatırımların hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla SGK aracılığıyla teşvik mekanizmalarını da etkin şekilde kullandıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar teşviklerden yararlanan iş yeri sayısı 12 bini aşmış, sağlanan destek tutarı ise 1,4 milyar lirayı geçmiştir. Bu desteklerin üretime, istihdama ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. Bizler, Kars'ın üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini daha da güçlendirecek her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü güçlü bir Kars, güçlü bir bölge, güçlü bir bölge ise güçlü bir Türkiye demektir. Özellikle Kars'ın yerel kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkılar sunan yatırımcımız, üreticimiz, işverenlerimiz, esnaflarımız, ticaret erbabımız geleceğin Türkiye'sine giden yolda bizim en değerli yol arkadaşlarımızdır. Sizlerin azmi ve kararlılığı, hem şehrimizin hem de ülkemizin çalışma hayatını daha güçlü kılıyor. Sizler ürettikçe, kalkınmamız ivme kazanıyor."

"Yıllık tecil faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüyoruz"

Üretimin, yatırımın ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmayı sosyal kalkınmanın ve toplumsal refahın temel şartı olarak gördüklerini ifade eden Işıkhan, "Bu anlayışla, işverenlerimizin ve işletmelerimizin üzerindeki mali yükleri hafifletecek önemli bir adımı daha dün itibariyle hayata geçirdik." hatırlatmasında bulundu.

Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesine yönelik önemli kolaylıklar sağlıyoruz. İşverenlerimizin taleplerini dikkate alarak, daha önce 36 ay olan tecil süresini tam iki katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık. Yine daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil limitini 10 milyon liraya çıkardık. Halihazırda tecil ve taksitlendirme kapsamında bulunan işverenlerimize de yeni imkanlar getiriyoruz. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılabilmesine olanak tanıyoruz. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda uygulanan yıllık tecil faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüyoruz. Böylece işletmelerimizin finansman maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Bunun yanında, mevcut tecilli borçların da yüzde 29 faiz oranı üzerinden yeniden düzenlenebilmesinin önünü açıyoruz. Böylece daha önce yapılandırılmış borçlara sahip işverenlerimiz de bu avantajlardan yararlanabilecek."

Bakan Işıkhan, "SGK borcu bulunan işletmelerimizin ve belediyelerin, bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüp hızlı şekilde adım atmalarını tavsiye ediyorum. Bu düzenlemeleri, işletmelerimizin nefes almasını sağlamak, çalışanlarımızın işini korumak ve ekonomimizin çarklarının güçlü şekilde dönmesini temin etmek üzere çıkardık. Bölgemizde ve dünyada yaşanan belirsizlikler ve krizlere rağmen bugün Türkiye olarak gelmiş olduğumuz bu nokta, gelecekte daha iyi seviyelere ulaşacağımızın da açık bir teminatıdır. Biz tüm imkanlarımızla sizlerin yanındayız." şeklinde konuştu.