Bakan Işıkhan, AK Parti Mardin Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu / Ek görüntü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Terörün olmadığı yerde coğrafya kader değil güçtür, dezavantaj değil fırsattır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, bir kalkınma, adalet ve kardeşlik projesidir. Bomba ve silahların sustuğu her yerde; yatırım konuşur, fabrikalar konuşur, yollar konuşur, okullar ve hastaneler konuşur. Kardeşlerim, işte bu sayede yolları konuşuyoruz, altyapıyı konuşuyoruz, işi konuşuyoruz, umudu konuşuyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programlara katılmak üzere Mardin'e geldi. Bakan Işıkhan ve Uraloğlu, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Işıkhan ve Uraloğlu, daha sonra AK Parti Mardin Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi rektörlük binasında yapılan toplantıya ayrıca AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kadın katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmasıyla devam etti.

'KADINA ŞİDDET, İNSANLIĞA İHANETTİR'

Programda konuşan Bakan Işıkhan, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında devlet ve millet olarak çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bildiğiniz üzere bu hafta başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, bir kez daha kadınların toplumsal hayattaki önemli konumunu ve şiddetle mücadeledeki kararlı mücadelemizi vurguladık. Toplumsal hayatta şiddetin muhatabı kim olursa olsun asla kabul edilemez ve hoş görülemez. Bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz ki; kadına şiddet, insanlığa ihanettir ve şiddet, bir insanlık suçudur. Kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda bakanlıklarımız başta olmak üzere; tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, teşkilatlarımızın da desteğiyle devlet ve millet olarak 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle gerekli tüm adımları atmaya ve bu yolda, dayanışma içerisinde, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle; teşkilatımızın AK kadınları nezdinde ülkemizin tüm kadınlarına saygı ve hürmetlerimi sunuyor, varlıklarıyla hayatımıza anlam kattıkları için teşekkür ediyorum. Bugün bu salonda, Mardin'in en ücra köşesinden buraya gelip, birlik ve beraberlik ruhuyla aynı heyecanı paylaşıyorsak, aynı dava için, aynı yolda omuza omuza yürüyorsak bu sizlerin sayesindedir. AK kadınların, büyük katkıları sayesindedir" dedi.

'KADIN İSTİHDAMINDA CİDDİ MESAFELER KATETTİK'

Kadınların çalışma hayatına katılım oranının arttığını belirten Bakan Işıkhan, "AK Parti; anaların duasıyla, kadınların emekleriyle ve kıymetli yol arkadaşlığıyla büyümüş, bugünlere gelmiş bir partidir. 24 yıl önce hakkın, adaletin ve refahın hakim olduğu bir memleket hayaliyle, davamızın mihmandarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan liderliğinde, Anadolu ihtilalini gerçekleştiren teşkilatlarımız, kadınların gücüyle ve aziz milletimizin duasıyla yola çıkmıştır. Bugün de Türkiye olarak, en büyük başarılarımızın altında yine; sanattan, siyasete, akademiden çalışma hayatına kadar her alanda çalışan, üreten ve ortaya eser koyan kadınların alın teri ve imzası vardır. Göreve geldiğimiz günden bu yana; özellikle kadınlara yönelik politikalarımıza büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaklaşarak bu alanda sayısız icraatı hayat geçirdik. Çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda kadınlara hak ettiği adil ve eşit fırsatları sunarak büyük bir zihinsel dönüşümü hep birlikte gerçekleştirdik. Aldığımız tedbirler, hayata geçirdiğimiz yasalar ve uyguladığımız teşviklerle kadınların işgücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında ciddi mesafeler katettik. Biz göreve geldiğimize kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27,9 iken, 2025 yılı itibarıyla bu oranı yüzde 35,7'ye yükselttik. Kadın istihdamını ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,8'e çıkarmayı başardık. Elbette istihdam tek başına yeterli bir süreç değil. Asıl hedefimiz, kalıcı ve güvenli bir istihdam modelidir" diye konuştu.

'SİZLERİN ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ VAR'

Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatında kırmızı çizgi olarak gördüğümüz kayıt dışı istihdam konusunda da özellikle kadınlara yönelik projeler noktasında kararlı bir mücadele içerisindeyiz. Bu amaca yönelik olan ve İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz; İş Pozitif Projemiz kadınlar tarafından çok ilgi gördü ve başarıyla amacına ulaştı. Bir taraftan kadınları çalışma hayatına kazandırırken, diğer taraftan da geleceğimizin teminatı ve beka meselesi olarak gördüğümüz aile kavramının olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınları 'iş-aile' ikileminde bırakmayacak kolaylaştırıcı tedbirler almaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak doğum izninden, kreş desteğine kadar pek çok imkanla hem kadınların çalışma hayatında karşılaşabilecekleri zorlukların bertaraf edilmesini hem de iş ve aile uyumunun kolaylaştırılmasını sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha kapsamlı ve daha verimli projelerle, aynı zamanda çağın gerektirdiği yeni çalışma modelleriyle bu alanda daha fazla politika üretmeye devam edeceğiz. Kadınların adının dahi anılmadığı yıllardan, hamdolsun ki bugünlere hep birlikte çalışarak geldik. Hiç kuşkusuz hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda ülkemizin sahip olduğu her kazanımda sizlerin çok büyük emekleri var. Teşkilatlarımızın haklı mücadelesi, özverisi ve kararlı duruşu, bizleri bu noktaya taşıdı" dedi.

'BU BÖLGE, BÜYÜK PROJELERDEN MAHRUM BIRAKILMAK İSTENDİ'

Bakan Işıkhan, şöyle konuştu: "AK Parti, Türkiye'nin en fazla üyeye sahip sivil toplum hareketidir. Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde dahi bu kadar çok üyesi bulunan ve aynı zamanda üyelerinin yaklaşık yarısını kadınların oluşturduğu ikinci bir sivil toplum kuruluşu yoktur. İşte bu tablo, kadının siyasetin nesnesi değil; öznesi olması için büyük mücadeleler veren Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapan, destek veren, ilçe ilçe, sokak sokak gezerek davamızı anlatan sizlerin eseridir değerli kardeşlerim. Bu başarı Mardin'in AK kadınlarına aittir. Bu başarı, Türkiye'nin AK kadınlarına aittir. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Binlerce yıllık tarihimizi nasıl kadınlarla birlikte yazdıysak, bugün de büyük ve güçlü Türkiye'nin dirilişini yine kadınların desteğiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda büyük bir gayretle, büyük bir hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bir yandan Türkiye geneli için çalışma hayatı ve sosyal güvenlikte önemli icraatları hayata geçirirken, gönlümüzün bir yanı da her zaman Ata toprağım, Mardin'de. ve bugün yine AK kadınların sahip çıktığı Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye'nin ve Mardin'in enerjisi, gençlerin geleceği, annelerin huzuru tesis edilmektedir. Terör baskısının en sert hissedildiği yıllarda bu bölge; ekonomik akıştan, ticari güven ortamından, büyük projelerden mahrum bırakılmak istendi. Ama bugün, terörsüz bir iklimde Mardin; ticaretin, turizmin, üretimin ve lojistiğin merkez üslerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Terörün olmadığı yerde coğrafya kader değil güçtür, dezavantaj değil fırsattır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, bir kalkınma, adalet ve kardeşlik projesidir. Bomba ve silahların sustuğu her yerde; yatırım konuşur, fabrikalar konuşur, yollar konuşur, okullar ve hastaneler konuşur. Kardeşlerim, işte bu sayede yolları konuşuyoruz, altyapıyı konuşuyoruz, işi konuşuyoruz, umudu konuşuyoruz."

Haber: Salih KESKİN/MARDİN,