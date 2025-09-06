Bakan Göktaş: Türkiye'nin Geleceği Ailede Güçleniyor

Manisa'da ' Ak Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK parti döneminde, savunma sanayisinden sağlık hizmetlerine, teknoloji yatırımlarından dış politikaya kadar Türkiye'nin çehresini değiştirecek adımlar atıldı. Eser ve hizmet siyasetimizle vatandaşımızın hayatına dokunan, devletimizi daha da güçlendiren adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ak Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Manisa'da devam etti. Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, çevre illerin milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa'da 50 milyar TL değerinde yatırımların devam ettiğini belirterek, "Bunları yaparken Manisa'yı geleceğe hazırlamak için birçok projeyi hazırlıyoruz. Bunları yaparken en büyük desteği Allah ona uzun ömürler versin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından görüyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ise toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Göktaş, "AK Parti kurulduğu ilk günden bugüne milletin umudu oldu. Her alanda tarihi reformlara imza attı. Savunma sanayisinden sağlık hizmetlerine, teknoloji yatırımlarından dış politikaya kadar Türkiye'nin çehresini değiştirecek adımlar attı. Bu adımlardan en önemlisi nedir biliyor musunuz? Az önce de başkanımızın da ifade ettiği gibi sosyal politikalar alanında yapılan adımlardır. Sosyal politikalar her zaman bu için bu yolculuğun en önemli ayaklarından biri oldu. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz, ihtiyaç duyan her vatandaşımızın her daim yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Hiç kimseyi geride bırakmama anlayışıyla her daim ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında olduk. Bunu da yaparken özellikle siz değerli teşkilat mensuplarımızın gerçekten gayreti çok fazla oldu. Bayram demeden, seyran demeden, gece demeden her daim vatandaşımızın yegane ulaşabildiği yerlerden biri de sizlersiniz. Sizler hiçbir zaman bu davayı yalnız bırakmasınız. Her daim vatandaşımızın yanında oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bakanlık olarak son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirirken sosyal politikalar ve sosyal yardımlar konusunda da insan odaklı, vatandaşı merkeze alan bir anlayışla her daim hareket ettik. Evde bakım hizmetlerinden engelli haklarına, kadın istihdamına, kadına şiddeti önleyici önlemlere kadar, çocukların korunmasına kadar birçok alanda devrim niteliğinde projeler hayata geçirdik.

Bakanlığın Manisa'daki çalışmalarını anlattı

Manisa'daki bakanlığın çalışmalarından bahseden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak Manisa'ya son 23 yılda desteklerimizle beraber sadece bizim bakanlığımızı ilgilendiren konularda 18.9 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Manisa'da toplam 48 kuruluşumuzla 822 yatak kapasitemizle her bir vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu anda kapsayıcı ve erişilebilir hizmetler sunuyoruz. 81 ilimizde olduğu gibi kadınları güçlendiren çalışmalar hayata geçiriyoruz. İki aile destek merkezimizle ailelere destek oluyor. Kadınlara mesleki alanda beceriler kazandırıyoruz. 12 kadın kooperatifiyle kadınların ekonomik ekonomik bir değer, gerektirdiği ekonomik bir değere dönüşmelerine katkı sunuyoruz. Bugün ayrıca Manisa'da kadın hizmetlerimizi detaylı bir şekilde ele alacağımız bir bölgesel toplantıda gerçekleştireceğiz. Diğer yandan engelli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ve yaşlılarımızın dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim yanındayız. 94 ruhuyla Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizin her daim yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla çeşitlendirdik çalışmalarımızı ve bu konuda gerek sosyal hayata katılımı konusunda gerek aktif katılımları konusunda pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Beş huzurevimizle beraber Manisa'da yaşlılarımızın yanında yer alıyoruz. Engelsiz yaşam merkezlerimizle, engellerimizin her daim yanındayız. Bununla beraber yaşlılarımızın ve engelli kardeşlerimizin ailelerinin yanında ve yakın çevrelerinin de yaşamalarına çok büyük önem sağlayan hizmetlerimiz oldu. Evde bakım yardımı. Bakın bu devrim niteliğinde bir hizmettir. Evde bakım yardımıyla, evinde yaşlısına, engellilerine bakan kardeşlerimizin, ailelerimizin yanındayız ve bu kapsamda Manisa'da sadece bu ay 8 bin 211 ailemize bu desteği sağlıyoruz. Bu hizmetimiz için ocak ayı ilk 2025'ten bugüne sadece bu yıl ilk 7 ay boyunca Manisa'ya evde bakım yardımına 539 milyon lira kaynak aktardık. 18 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla beraber ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız. Sosyal devlet anlayışımızın en güçlü şekilde sahaya yansıtıyoruz. Yansıtmaya da devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Eser ve hizmet siyasetimizle vatandaşımızın hayatına dokunan devletimizi daha da güçlendiren adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Milletimize umut olmaya devam edeceğiz"

"Durmadan, yorulmadan, çalışarak hizmetlerimizi büyüteceğiz" diyen Bakan Göktaş, "Milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de sizlerle beraber yapacağız. Teşkilatımızla beraber yapacağız. Her birinizin bu güçlü davaya kattığı eser ve hizmet siyasetimize sizlerle beraber yol yürümeye devam ettikçe inşallah vatandaşımızın umudu olmaya sürdüreceğiz. Ülkemize güç katacağız. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye ailesiyiz ve bu aileyi güçlü kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun için 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle aile yılı olarak ilan ettik. Aile yılı ile birlikte yediden 70'e Türkiye'nin 100. yıl hedefleri doğrultusunda her bir vatandaşımızın yanında olmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu büyük bir seferberlik ruhuyla yapıyoruz. Aile değerlerimizi korumak, dayanışmamızı kuvvetlendirmek, milli birlik ve beraberliğimizi korumak adına aslında çok önemli bir adım. Aile bizim en kıymetli değerimiz. Toplumun temel taşıdır ve aile güçlü oldukça toplum güçlü olur. Geleceği da emin adımlarla atarız. Biz bu kapsamda 52'si Manisa'da olmak üzere olan 9 bin 978 etkinlik gerçekleştirdik. Bu doğrultuda evlilik öncesi eğitim programlarından aile danışma merkezlerine, sosyal desteklerden gençlere yönelik programlarla çok geniş yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra aile içi gelişimi güçlendirmeye yönelik kampanyalar düzenliyoruz. Aile ve Gençlik Fonu biliyorsunuz Türkiye'nin 81'imizi yaygınlaştırdık. Evlenmek isteyen gençlerimizin her daim yanındayız. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini, Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda gençlerimizin yuva kurmasına yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda bugün itibariyle 1923 çift, Manisalı genç çiftimiz de bu desteğimize başvurdu. Eğitim programlarına devam ediyor. Bir takım gencimiz bu destekten faydalandı. Biz onların yanında olmayı da bu kapsamda sürdüreceğiz. Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi için yeni çalışmalara da imza atıyoruz. İyileştirdiğimiz doğum destek programımızda bu kapsamda özellikle milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle beraber bu programı tekrar güncelledik. 2015 yılında doğum destek sistemimiz hayata geçmişti. Bu yıl itibariyle doğan her bebeğin, her aileye destek oluyoruz. Bugün itibariyle 6 bin 175 Manisa'da olmak üzere 383 bin 691 anneye doğum yardımlarımızdan faydalandı. ve bu kapsamda 49 milyon 500 bin liralık Manisa'ya kaynak aktardık. Bu desteklerimizi biliyorsunuz tek seferlik bir destek değil. Bu yıl doğan her çocuğa biz 5 bin liralık tek seferlik yardımda bulunuyoruz. İkinci doğan çocuğa her ay 1500 lira annenin hesabına 5 yıl boyunca kaynak aktarıyoruz. 3. çocuk ve sonrası için 5 bin lira her ay 5 yıl boyunca annenin hesabına destek sunuyoruz. Çok bu kapsamlı vizyona destek çıktığı için ve her yanımızda olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm teşkilatımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, kadınların üretime katılımı, yaşlılarımızın deneyimlerini topluma kazandırılması için özel programlar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Aile dostu ekosistemi güçlendirmeye de kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu hafta MÜSİAD ile çok önemli bir protokol imzaladık. İş ve aile yaşam arasında denge kurulmasına ve aile hayatının sağlıklı gelişimini destekleyen Geçiyoruz. MÜSİAD'la birlikte imzalandığı protokolle 1.025 firma dahil oldu. Bu çalışmada 300 bin çalışan doğrudan faydalanacak. Ayrıca dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın çok güzel bir müjdesi oldu. Yine Aile Yılı kapsamında sosyal konut projelerinde genç çiftlerimizi yüzde 20'ye varan kontenjan ayırdı. Ayrıca üç çocuklu ailelerimize de ayrı bir kontenjan ayırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu adım hem aile yapımızı güçlendiren hem de gençlerimize geleceği daha umutla bakmayı sağlayan çok önemli bir çalışma olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aileyi merkeze alan tüm bu çalışmalarımızı aile dostu ekosistemimizi güçlendirmeye önümüzdeki dönemde devam etmeye kararlıyız. Aile ve nüfus 10 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Bu yıl evet aile yılı. Önümüzdeki dönemde de 2026-2035 yılında aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Biz de bu kapsamda güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir, güçlü toplum, güçlü Türkiye şiarıyla çıktığımız bu yolda ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 10 yılda bu bunu yaparken de Türkiye'nin geleceğini şekillendiren genç, dinamik, üretken bir nüfusumuzu korumayı sürdüreceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi güçlü hale getireceğiz. Bunu da teşkilatımızla siz değerli yol ve dava arkadaşlarımıza yapacağız. Hep birlikte vatandaşlarımıza, hizmetlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim hedefimiz hiçbir zaman sadece ekonomik kalkınma olmadı. İnsanı merkeze alan, evlatlarımızın güvenle büyüdüğü, vatandaşlarımızın huzurla iliştiği bir Türkiye inşa etmek için hep beraber gayret ettik ve güzel çalışmalar hayata geçirdik" dedi.

"Teşkilatımız davamızın lokomotifidir"

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin inancı, devletin kararlılığı ve teşkilatların samimi gayretleriyle terörden uzak güvenli bir Türkiye inşa edildiğini kaydeden Bakan Göktaş konuşmasını şöyle tamamladı: "Türkiye yüzyılı işte bu ortak gelecek üzerinde yükselecek ve biz biliyoruz ki bu hedef bu kazanım teşkilatlarımızın omuz vermesiyle mümkün olacak. Teşkilatımız davamızın lokomotifidir. Sizler vatandaşımızın gönlüne dokunuyor. Bu büyük vizyona güç katıyorsunuz. Türkiye yüzyılının asıl mimarları sizler Hepimiz ülkemizi daha büyük ideallere ulaştırmaktır. Bunun için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. İşte bugün tüm teşkilatımız Manisa'yı sokak sokak karış karış inşallah el birliğiyle güzel çalışmalara imza atacağız." - MANİSA