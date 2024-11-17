Bakan Göktaş: " Selçuk'taki olayda Bakanlık olarak ailenin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bakan Göktaş: " İzmir'e 23 yılda 449 milyar liralık yatırım yaptık"

Ak Parti Çeşme 7. Olağan Kongresi tamamlandı

İZMİR - AK Parti Çeşme 7. Olağan İlçe Kongresinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde Selçuk ilçesinde 5 çocuğun yaşamını yitirdiği olaya dair, "Selçuk'ta yaşanan olaya ilişkin anne ile görüştüm. Anne şunları ifade etti; 'Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim evlatlarımı'. Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak hala yüreğimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir'de AK Parti Çeşme 7. Olağan İlçe Kongresi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Divan Kurulu Başkanlığı'na AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Rahmi Taştan seçildi. Çeşme mevcut ilçe başkanı olarak görevini yürüten Pınar Özen ise kongrede tek aday olarak gösterilerek yeniden güven tazeledi. Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının izletilmesiyle başladı. Kongrede konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Partimiz, 23 yıl önce Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin gönlünden doğmuş, hizmet ve eser siyasetiyle halkın teveccühüne mazhar olmuş bir hareket olarak yola çıktı. Partimizin kurulduğu günden bugüne kadar, milli iradeyi her zaman baş tacı yaptık. Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmek, ekonomisini büyütmek ve sosyal adaleti sağlamak için reformlar gerçekleştirdik. Şimdi ise Türkiye'nin en güçlü partisi olarak, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"İzmir'e 449 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

Son 23 yılda, Türkiye'nin her tarafında insanı merkeze alan bir anlayışla kalkınmayı destekleyen projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Ülkemizi, sosyal hizmetlerle güçlendirdik ve her yaştan vatandaşımızın ihtiyacına uygun çözüm önerileri geliştirdik. Tarihimizde çok önemli bir yeri olan İzmir'imiz; tarımı, sanayisi ve turizmiyle ülkemizin kalkınmasına son derece büyük katkılar sağlayan çok özel bir şehrimiz. 23 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi İzmir'e de pek çok hizmet kazandırdık. Bu süre zarfında şehrimize 449 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların yaklaşık 28,3 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırım ve desteklerden oluşuyor. İzmir'e 15 Sosyal Hizmet Merkezimizde tüm hizmetlerimizi tek çatı altında ulaşılabilir kıldık. Aile Sosyal Destek Programımızla, 2017 yılından bu yana 316 bin 262 haneye destek olduk. Bugün İzmir'de Sosyal ve Ekonomik Destek Programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 6 bin 843 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Selçuk'taki olayın üzüntüsünü bir anne olarak yüreğimde taşıyorum"

Bakanlık olarak yaklaşımlarının anne, baba ve evlatlarının bir arada olmasına ve evlatların aile şefkatinde büyümesine yönelik olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, bazen bu yöndeki bütün çabalara rağmen, çok üzücü, acı olayların yaşanabildiğinin altını çizdi. Sözlerini sürdüren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızın üstün yararını gözeterek, her vakayı kendi özelinde değerlendirerek ele alıyoruz. Ancak bazen anne veya babası ile çok güçlü duygusal bağları olan çocuklarımız için kurum bakımı kararı vermek, evlatları ailelerinden ayırmak çok zor olabiliyor. Yaşadığımız son acı olayda olduğu gibi. Nitekim Selçuk'ta yaşanan olaya ilişkin anne ile görüştüğümde şunu ifade etti; 'Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim evlatlarımı'. Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak hala yüreğimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz."

"Kadınların başarılı bir girişimci olmalarını destekliyoruz"

Bugün İzmir'de ev tipi bakım modeliyle hizmet verilen 52 çocuk evi, 1 çocuk evleri sitesi ve 3 çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme biriminde, 647 çocuğa koruma ve bakım hizmeti sunduklarını belirten Bakan Göktaş, "471 koruyucu ailemizle 523 çocuğumuzu sıcak bir yuvalara kavuşturduk. İzmir'de bulunan 57 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarına destek oluyoruz. Şehrimizde bulunan 31 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem veriyoruz. Bu hizmetimizden de 19 bin 350 vatandaşımız faydalanıyor. 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 5 umut evi ve 16 özel engelli bakım merkezimizde bin 502 engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük huzurevi olan Narlıdere Huzurevi başta olmak üzere 8 huzurevi ve 55 özel huzurevinde hizmet alan 3 bin 933 büyüğümüze hizmet veriyoruz. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimize hak temelli bir anlayışla sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Millet olarak çok fazla kriz yaşadık"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "Millet olarak çok fazla kriz yaşadık. Bu milletin hiçbir zaman bir şekilde rahat bırakmadılar. Bu topraklarda bin yıldır mücadele veriyoruz. Başöğretmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman bize karşı bu vatanın hayırlı evladı olmayı, dürüst olmayı, siyaseti ahlaklı yapmayı, birine karşı yalan söylememeyi öğretip hatırlatmıştır. Çeşme'de de saflarınızı sıklaştırın. Birbirinize karşı birisi haber getirirse o haberi araştırın" şeklinde konuştu. Selçuk'ta yaşanan olaya dair gelen eleştirilere ise "2 tane gariban çocuğumuzun vefatından vahşi bir şekilde menfaat etmek kimin işine yarar? Bu mertliğe, delikanlına, imana, bu vatan evladı olmaya yakışıyor mu?" diye yanıt verdi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve İzmir İl Koordinatörü Emre Çalışkan, "Bizim kongrelerimiz teşkilatlarımızın düğün günü, siyasi partilerin il kongresinde toplayamadığı kalabalığı bulmadığı coşkuyu biz ilçe kongrelerimizde topluyoruz" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurutuluş Savaşı'ndan sonra en ciddi ve egemenlik savaşı veriyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ilk cepheyi sağlam tutmalıyız. Bu cumhuriyet azında çoğunda, Türk'ün de Kürt'ün, Alevinin de Sünni'nin de Cumhuriyeti'dir" diye belirtti. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Yapamazsın dedikleri her şeyi yaptık. Engellemeye çalıştıkları her şeyin üstesinden geldik bugün hala yapamazsın diyorlar hala daha engellemeye çalışıyorlar. Çeşme'den, önce İzmir'e sonra Türkiye'ye sonra dünyaya haykırıyoruz. Daha çok başaracağız ve hainlere tokat gibi cevap vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kapımız herkese açık"

Çeşme AK Parti İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen ise şu açıklamalarda bulundu:

"Çeşme'mizi daha yaşanabilir, kalkınmış bir ilçe yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte kapımız ve gönlümüz çeşmenin her bir ferdini açık olacaktır. Biz sadece seçim dönemlerinde sahaya çıkan bir teşkilat değiliz, biz her zaman halkımızın içinde yanında ve hizmetindeyiz. Çeşme'nin sorunlarını biliyoruz ve bu sorunlara çözüm üretmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kongreye, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çeşme AK Parti İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, Genel Merkez MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Nevşehir Milletvekili ve İzmir İl Koordinatörü Emre Çalışkan ve partililer katıldı.