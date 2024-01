Bakan Göktaş: Kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini artıracağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini ve hayatın her alanında kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artıracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 2'nci Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. Bakan Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin kadınların emeğiyle atıldığını söyleyerek, bir asrı geride bırakan Türkiye'nin, yaşadığı her türlü zorluğu kadınların sağlam duruşuyla geride bıraktığını söyledi.

Bakan Göktaş, kadın emeğinin, kalkınma politikalarının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, "Bu anlamda, çeyrek asra yaklaşan hizmet politikalarımızın hayat bulmasında siz kıymetli kadınların emeğini ve katkısını asla göz ardı edemeyiz. Bugün bu emek filizlenmiş, istihdamdaki kadın oranı yüzde 25'ten yüzde 29'a ulaşmış, yükseköğrenim gören genç kadın sayısı yüzden 14'ten yüzde 16'ya yükselmiş, finansman ve danışmanlık hizmetleriyle pek çok kadın kendi işini kurmuş, doğum ve evlenme yardımlarıyla destek bulmuş, her türlü şiddet karşısında önleyici tedbirlerle güçlenmiştir" diye konuştu.

'KADININ KONUMUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Göktaş, devleti var eden ve ayakta tutan en temel kurumun aile olduğunu vurgulayarak, ailenin dağılması durumunda toplumun barış ve huzurunun da bozulacağını kaydetti. Aile ve toplumda barış ve huzuru tesis edecek en önemli aktörün ise kadın, erkek ve çocuklar olduğunu aktaran Göktaş, "Bu anlamda, Türkiye'nin ikinci asrında, kadınların emeklerini korumaya ve karar alma mekanizmalarında hak ettikleri konumlara ulaşmaları için tüm engellerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadın dayanışmasının önemli bir ayağı olan sendika kurma ve üye olma hakkını savunmaya, daha fazla kadının böylesi kıymetli kuruluşların çatısı altında bir araya gelmelerine destek olmaya devam edeceğiz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti 'sıfır tolerans' ilkesiyle ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ESNEK ÇALIŞMA MODELİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Kadınların iş hayatında yaşayabilecekleri herhangi bir baskıyı ve psikolojik yıldırmayı asla kabul etmediklerini de söyleyen Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu anlamda, şiddetin her türlüsünü bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, hayatın hangi alanında olursa olsun şiddetin önlenmesi için gereken her türlü çalışmayı ve kanuni düzenlemeyi yapmaktan geri durmuyoruz. Aynı şekilde, kadınların aile ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmek için yenilikçi çalışmalarımızı kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu kapsamda, talebe bağlı olarak, kamu ve özel sektörde esnek çalışma modeline geçilmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra evde bakım ve kreş gibi imkanların geliştirilmesi için yeni projeler geliştiriyoruz. Kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerini ve hayatın her alanında kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı artıracağız."