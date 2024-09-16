Bakan Göktaş: Sosyal Hizmetleri Hak Temelli Anlayışla Sunmaya Devam Edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çalışma alanımız olan engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimize hak temelli bir anlayışla sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Adem Aldemir ve yöneticilerle görüştü.

Toplantının ardından partililere hitap eden Göktaş, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Göktaş, AK Parti'nin iktidar sürecinde insanı merkeze alan anlayışla hareket ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin tarihi dönüşüme ve gelişime imza attığını söyledi.

Tüm illerde kalkınma seferberliğinin gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, "Bu süreçte AK Parti olarak hep beraber unutulmaz başarılara ulaştık. Mersin'imiz de ülkemizin önde gelen üretim ve turizm merkezlerinden biri olarak bu başarıdan pay aldı." dedi.

Göktaş, Türkiye'nin, Mersin Limanı ile Akdeniz ticaret yollarında etkili konumda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye için vazgeçilmez bir değer taşıyan Mersin için bugüne kadar 210 milyar 408 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda aile ve sosyal hizmetler alanında ise 25 milyar liralık yatırım ve destek sağladık. Bakanlık olarak, herkesi kucaklayan bir anlayışla sosyal politikalarımızı, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazileri koruyan, güçlendiren bir anlayışla yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. 'Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü Türkiye' inancıyla yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde tek bir vatandaşımızı dahi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz."

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp karşılamak için çalıştık"

Yapılan düzenlemelerle kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayata katılımını artırdıklarını dile getiren Bakan Göktaş, koruma altındaki çocukların gelişimini destekleyen projeler hayata geçirdiklerini anlattı.

Göktaş, atılan güçlü adımlarla Türkiye'yi kuşatan geniş bir hizmet ağı oluşturduklarını ifade ederek, "Bu kapsamda Mersin'de 9 Sosyal Hizmet Merkezimizle tüm hizmetlerimizi tek çatı altında ulaşılabilir kıldık. Merkezlerimizle 2017 yılından bugüne kadar 279 bin 293 haneye ulaştık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp karşılamak için çalıştık." diye konuştu.

Şehit yakınları, gaziler, aileler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için yapılan çalışmaları anlatan Göktaş, "Çalışma alanımız olan engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimize hak temelli bir anlayışla sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, kentte 3 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımının planlandığını, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin de etüt ve proje aşamasında olduğunu bildirdi.

Kongre süreci

AK Parti'nin, tüm teşkilatlarıyla vatandaşlara hizmet götürmek için gayretle çalıştığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak önümüzde yeni bir kongre süreci bulunuyor. Bu yeni dönem, her şeyin ötesinde daha vizyoner ve ileriye dönük bir yaklaşımla Türkiye Yüzyılı'na yakışan yepyeni bir yönetim ve hizmet anlayışıyla hareket edeceğimiz bir dönem olacak. İnşallah sizlerle birlikte daha nice başarılara imza atacağız. El ve gönül birliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize tek tek ulaşacağız. Mersin'in sahip olduğu potansiyeli daha da yükseltmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile milletvekilleri de katıldı.