Fidan, Haziran'da Moskova'ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 15-17 Haziran tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Açıklamada ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli temasların, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun istikrarlı şekilde gelişmesinde kilit rol oynadığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları görüşmek üzere 15-17 Haziran tarihleri arasında Moskova'yı ziyaret edecek.

Açıklamada, bakanların görüşmesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan gerginlik ile Filistin meselesinin çözümüne ilişkin perspektiflerin ele alınmasının planlandığı kaydedildi.

Tarafların ayrıca Karadeniz bölgesindeki gelişmeler ve güvenli deniz taşımacılığı da dahil olmak üzere çeşitli başlıklarda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, görüşmelerde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ile Mavi Akım ve TürkAkım doğal gaz boru hatlarının işletilmesi konularının da ele alınmasının beklendiği bildirildi.

İkili ticari ve ekonomik iş birliğinin de ele alınacak önemli konulardan biri olduğu belirtilerek, "Bakanlar, iki ülke arasındaki ticaretin çeşitlendirilmesi, bankacılık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik uygun ortamın oluşturulması ve Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu'nun 20. toplantısının hazırlıklarını ele alacaktır" denildi.

Suriye, Lübnan, Kafkasya ve Orta Asya'daki gelişmeler değerlendirilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Fidan ile Lavrov arasındaki görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere Türkiye'nin etkin rol oynadığı bölgesel dosyaların da ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Rusya ve Türkiye, Suriye'de durumun normalleşmesine önemli katkı sağlamaktadır. Lavrov ve Fidan, yeni Suriye yönetimine kapsayıcı siyasi diyaloğun geliştirilmesi ve ülkede sosyal ve ekonomik hayatın normale dönmesi konusunda verilebilecek desteği değerlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmelerde Güney Kafkasya'daki iş birliğinin genişletilmesine yönelik perspektifler, ulaştırma hatları ve iletişim kanallarının açılması ile bölgenin çatışma sonrası yeniden inşası konularına özel önem verilmesinin planladığı bildirildi. Açıklamada, "Rusya ve Türkiye, barışçıl ve öngörülebilir bir Güney Kafkasya'dan yanadır. Bunun, '3+3 Bölgesel İş Birliği Platformu' çerçevesindeki ortak çabalarla mümkün olacağı değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Rusya'nın Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığının altı çizildi. Öte yandan Rus tarafının Orta Asya'daki entegrasyon süreçlerinin gelişimini de görüşmek istediği kaydedildi. Açıklamada, "Rus tarafı, Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmenin Rusya-Türkiye siyasi diyaloğunun yüksek seviyesini bir kez daha teyit edeceğine ve karşılıklı çıkar alanlarındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye, Rus vatandaşları için en cazip turizm destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor"

Açıklamada, turizm alanındaki iş birliğine de dikkat çekilerek Türkiye'nin Rus vatandaşları için en cazip turizm destinasyonlarından biri olmaya devam ettiği belirtildi. Rus turistlerin 2025 yılı sonunda Türkiye'deki yabancı ziyaretçiler arasında bir kez daha ilk sırada yer aldığı belirtilerek, "Yıl içerisinde Türkiye'yi 6,9 milyon Rus turist ziyaret etmiş, bu sayı toplam turist akışının yaklaşık yüzde 13,1'ini oluşturmuştur. Bu kapsamda, Türk turizm merkezlerinde turistlerin güvenliğinin sağlanması konusu da görüşmelerde özel önem taşıyacaktır" denildi.

Erdoğan-Putin arasındaki düzenli temasların önemi vurgulandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl iki kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı. Açıklamada, liderler arasındaki düzenli temasların, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun istikrarlı şekilde gelişmesinde kilit rol oynadığının altı çizildi. Aynı zamanda, tarafların dışişleri bakanlıkları ve parlamentoları arasında da temasların sürdüğü kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı