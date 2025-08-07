Bakan Ersoy: Sorunlarını çözmüş Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış bir Türkiye demektir

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sorunlarını çözmüş Türkiye ; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Bingöl Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, Valilik şeref defterini imzalayarak Vali Ahmet Hamdi Usta ile bir süre görüştü. Bakan Ersoy, daha sonra valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, kentte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Kış turizmi biliyorsunuz ülkemizin turizm potansiyeli açısından oldukça önemli. Bu bölgede kar örtüsü batıdaki illere göre çok daha uzun süre kalıyor. Biz de bu potansiyeli canlandırmak ve hayata geçirmek istiyoruz. Bu amaçla Hesarek Kayak Merkezi İmar Planı'nı hazırlamaya hemen başlıyoruz. Bölgenin termal su kapasitesi de bizlere önemli bir turizm potansiyelini sunuyor. Ilıcalılar Kös Termal Turizm Merkezi'nin de koruma imar planını hızlı bir şekilde hayata geçiriyor olacağız" dedi.

'ECDADIMIZIN MİRASINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ'

Adaklı'daki Selçuklu Mezarlığı için de hemen çalışmaları başlatacaklarını belirten Bakan Ersoy, "Bingöl Üniversitemizin de bir salonu var. O salon kısa süre içinde bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüze devredilecek. Gerekli düzenlemelerin ardından da Bingöl Sahnesi Devlet Tiyatroları programında yerini alacak. Ben rektör hocama da teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde protokolü tamamlayıp inşallah yer bulup gerekli yatırımı da yapıp önümüzdeki tiyatro sezonuna yetiştirmeye çalışacağız. Yine Bingöl Müzemizi de inşallah 2026 yatırım planını aldıracak ve kısa sürede hizmete açacağız. Adaklı'da Bağlarpınar'da bulunan Selçuklu Mezarlığı için çalışmalarımızı zaten başlatmıştık. O çalışmaları daha da genişleterek devam ettiriyor olacağız. Elbirliğiyle kültür ve turizm alanında Bingöl'de neler yapmamız gerektiği konusunda etraflıca bu toplantılar sırasında ele alma fırsatı bulduk. Çünkü artık bu kadim coğrafyanın sahip olduğu tarihi biraz uygun bir şekilde anılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Bakanlık himayesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinin Hakkari, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Şırnak'ta da yapılacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Medeniyetimizden güçlü izler taşıyan bu topraklar dünya kentleriyle rekabet edecek potansiyele sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, inanıyoruz ki bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde kullanılması açısından bize tarihi bir fırsat sunmaktadır. İnşallah hep birlikte bu sürece katkı sağlayarak Bingöl'e olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Kabinemizin her bir bakanı kendine ilişkin konularda bu coğrafyaya yapabileceği katkıyı detaylı şekilde masaya yatırmış durumda. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak neler yapabileceğimizi bir süredir ekiplerimizle değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİRLERİMİZ SANATIN KONUŞULDUĞU YER HALİNE GELECEK'

Bakan Ersoy, "Elbette yalnızca turizm değil. Bölgenin yıllardır mahrum kaldığı imkanların da bu topraklara taşınması lazım. Bunun için bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dünyanın en seçkin festivallerinden biri olan Kültür Yolu Festivallerimiz kapsamında, Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa'da da geniş çaplı etkinlikler düzenlerken, şimdi bildiğiniz gibi bu etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Hakkari, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Şırnak'ta çok kıymetli sanatçılarımızın ve daha da önemlisi etkinliklerimizin yer alacağı şenlikler düzenliyoruz. Bir Anadolu şenliğiyle bu beş şehrimizin sokaklarında müzik sesleri yükselecek. Bu yeni dönemde sinemanın, tiyatronun, müziğin, kardeşliğin sesi yükselirken, şehirlerimiz sanatın konuşulduğu, türkülerin söylendiği, halayların çekildiği bir yer haline gelecek. Tüm Türkiye'nin tanıdığı sanatçıların şehirlerde verecekleri konserlerin yanı sıra Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz de elindeki tüm imkanları sizler için seferber edecek. İnşallah ilk şenliğimizi 22 Ağustos'ta Hakkari'de başlatacağız. Takvimler 19 Eylül'ü gösterdiğinde ise Bingöl'ümüzde şenlik havasını tadacağız hep birlikte. Bu çalışmaların ülkemize, bölgemize, şehirlerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

'ARTIK ÜLKEMİZ 12 AY DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN MİSAFİRLER AĞIRLIYOR'

200'e yakın ülkede Türkiye'nin tanıtımının yapıldığını ifade eden Bakan Ersoy, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, sorunlarını çözmüş Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir. Bingöllü gençlerimizin, Bingöllü kardeşlerimizin barış ve huzur içinde aydınlık yarınlara, Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir. Şenliklerimizin şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını diliyor ve hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet etmek istiyorum. Değerleri basın mensupları; Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bildiğiniz gibi son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok farklı alanda olduğu gibi turizm alanında da ülkemizde büyük bir devrim gerçekleştirip, turizmi ilk kez stratejik bir sektör ilan ettik. Turizm alanında yeni bir paradigma inşa ederek öncü çalışmaları hayata geçirdik. Geçmişte turizm dendiğinde insanların aklına sadece deniz, kum, güneş geliyordu. Ancak hayata geçirdiğimiz çalışmalar neticesinde artık ülkemiz 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyor. Elbette bu başarılar kolay elde edilmedi. Bunu başarmak için gece gündüz demeden çalışıp ortaya bir iddia koyduk. 200'e yakın ülkede Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirdik. Ancak her zaman ifade ettiğim gibi turizmde artık sadece ülkeler değil şehirler arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. İşte bu amaçla biz sadece genel olarak ülkemizin değil şehirlerimizin de tanıtımına ayrı bir önem verdik. Amerika'da Antalya'yı, Çin'de İstanbul'u tanıtırken Brezilya'da Diyarbakır'ı, Japonya'da Mardin'i, Hakkari'yi, Bingöl'ü de tanıttık. Şu anda hep birlikte bulunduğumuz insanlık tarihinin en kadim coğrafyasını, bu toprakların kültürünü, tarihini, sanatını farklı milletlere anlattık" dedi.

Bölgenin tanıtımına ağırlık vererek daha büyük hedeflere odaklanacaklarını ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak Bingöl'ün turizm pastasından daha fazla pay alması, Bingöllü kardeşlerimizin refahının artması için bu güzel şehrimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için dünyanın çok farklı coğrafyalarından turistlerin Bingöl'e gelip bu eşsiz tarihi kentin güzelliklerini keşfetmesi adına bir yandan eksiklerimizi giderip diğer yandan da Bingöl'ün fark yaratmasına imkan sağlayacak çalışmaları bir bir hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bingöllü kardeşlerimiz turizm pastasından daha yüksek pay alsın, esnafımız daha fazla kazansın, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın, geçmişten günümüze hep denir ya 'turizm bacasız sanayidir' işte biz bölgemizde turizmi geliştirerek ekonomiye, istihdama da katkı yapmayı amaçlıyoruz."