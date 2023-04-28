Bakan Bozdağ'dan Millet İttifakı'na terör sorusu: 'Bu terör örgütleri sizi niye destekliyor?'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'na terör sorusu sorarak "Kandil'in eli kanlı teröristleri Kılıçdaroğlu'nu destekleme ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan indirme açıklaması yaptı. Şimdi de HDP, Yeşil Sol Parti ve diğer Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde olan herkes diyor ki 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. O zaman sormak bizim hakkımız değil mi? Bu terör örgütleri sizi niye destekliyor? Bu terör örgütlerine destek verenler sizi niye destekliyor" dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan trambüslerin sefere başlatılması töreninde açıklamalarda bulundu. Trambüslerin bir yıl süresince ücretsiz olacağını ifade eden Bozdağ, yeni araçların ulaşımda kolaylık sağlayacağını belirtti. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eserlerle, projelerle Türkiye'ye hizmet eden bir lider olduğunu söyledi.

"Hangi taahhütleri verdiniz? Çıkın açıklayın"

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını hatırlatan Bozdağ, "Bugün biraz önce haberlere de yansıdı, orada da görüyoruz ki bir açıklama yaptılar, Emek ve Özgürlük İttifakı, ne dedi? 'Biz, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı açıklıyoruz.' dediler. Arkasından da 'Herkesi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyoruz' diye çağrıda bulundular. Önce aday çıkarmadılar. Şimdi de kararlarını açıkladılar. İYİ Parti'ye de diğerlerine de soruyorum, 'Terörün gölgesi olan yerde biz olmayız' diyordunuz. Gelecek Partisi, CHP hepsi, 'Teröre lanet olsun' diyorlar. Soruyorum, Kandil'in eli kanlı teröristleri Kılıçdaroğlu'nu destekleme ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan indirme açıklaması yaptı. FETÖ terör örgütü, aynı açıklamaları yapıyor. Diğer terör örgütlerinin tamamı da aynı açıklamaları yapıyor. Biden, zaten başkan olmadan önce benzer açıklama yapmıştı. Şimdi AB'nin bazı ülkeleri de bu konuda açıklamalar yapıyor. Hatta bazı basın yayın organları, eli kalem tutan, ağzı laf yapan muhalefet için ilan verdiler, eleman aldılar. Şimdi de HDP, Yeşil Sol Parti ve diğer Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde olan herkes diyor ki 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' O zaman sormak bizim hakkımız değil mi? Bu terör örgütleri sizi niye destekliyor? Bu terör örgütlerine destek verenler sizi niye destekliyor? Türkiye'nin zayıflamasını isteyen, zayıf ve güçsüz Türkiye isteyen yabancı ülkeler sizi niye destekliyor? Onlarla ne konuştunuz? Onlara bir söz verdiyseniz, hangi sözleri verdiniz? Taahhütleriniz varsa, hangi taahhütleri verdiniz? Çıkın açıklayın" ifadelerini kullandı.

Törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının idari hizmet binasının açılışını yapan Bozdağ, sefere başlatılan trambüsü sürdü.

Bakan Bozdağ'ın ikinci durağı Şanlıurfa Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası oldu. Bozdağ, burada düzenlenen programda yönetim ve üyelerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. - ŞANLIURFA