Bakan Akar: Çakma milliyetçiler ve terörle mücadeleciler ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İncesu ilçesinde yaptığı konuşmada, milletin milliyetçi tavrını gördükten sonra çakma milliyetçilerin ve çakma terörle mücadelecilerin ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin bir zihniyet meselesi olduğuna dikkat çekerek, istikrarın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Akar: "Milletimizin 14 Mayıs'taki milliyetçi tavrını gördükten sonra bir anda çakma milliyetçiler, çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı"

KAYSERİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizin 14 Mayıs'taki milliyetçi tavrını, birlik beraberlikten, milli ve yerli duruştan yana tavrını gördükten sonra bir anda çakma milliyetçiler, çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı" dedi.

Akar beraberinde MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile İncesu ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, Cumhurbaşkanı Seçimine çok kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, rehavete kapılmamak gerektiğini, herkesin sandıklara gidip oy kullanmasının önemini belirtti. Milletvekili genel seçiminde halkın Cumhur İttifakı'ndan taraf olduğunu ifade eden Akar, "Yanlış hesap yapanların hepsi hüsrana uğradı" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde büyük farkla seçileceğine yönelik inancını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bunun manası ne? Bunun manası istikrar demek, tekrar başa dönmemek demek. Bazıları teröristlerle ve teröristlerle iltisaklı olan kişilerle konuşuyor, anlaşıyor ve vaatlerde bulunuyor. Onlara söz, birtakım umutlar veriyorlar. Bunlar açık, ortada. Milletimizin 14 Mayıs'taki milliyetçi tavrını, birlik beraberlikten, milli ve yerli duruştan yana tavrını gördükten sonra bir anda çakma milliyetçiler, çakma terörle mücadeleciler ortaya çıktı."

Seçimin bir parti değil, zihniyet meselesi olduğuna dikkati çeken Akar, "Hangi partiden olursan ol, eğer birlik ve beraberlikten yanaysan, ülkemiz, milletimiz bir ve beraber olsun, kişilikli ve kimliklik politikalarıyla söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke olsun istiyorsak, 'bu istikrar devam etsin' diyorsak, bayrağımıza, sancağımıza sahip çıkacaksak bu işi halletmemiz lazım" dedi. Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 'bir de şunu deneyelim" demenin zamanı olmadığını, bunun telafisi çok zor sonuçları doğurabileceğini söyledi. İstikrarın önemine vurgu yapan Akar, "İstikrar devam etmeli. 20 senede Türkiye'de neler yapıldı. Bu bozulmasın, bu istikamette ilerleyelim" diye konuştu.

Terörle mücadelenin önemine vurgu yapan Akar, Mehmetçiğin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün inlerini, mağara ve sığınaklarını bulup, teröristlerin başına yıkmaya devam ettiğini ifade etti. Bu mücadelenin kararlılıkla devam etmesinin gerekliliğini dile getiren Akar, aksi halde terörle mücadelede elde edilen kazanımların kaybedileceğini, bunun da tekrar annelerin gözyaşlarının akması, şehit cenazelerinin gelmesi anlamına geldiğini aktardı.

Öte yandan Akar, İncesu programı öncesinde de Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılarak şoför esnafı ile bir araya geldi.