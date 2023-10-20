Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan havadan yapılan denetimde 2 kişiye ceza

Jandarma ekipleri kaçak ava geçit vermiyor

AYDIN - Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan cayrokopter destekli yapılan denetimde 2 şahsa idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip ve Söke-Didim İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı 6 asayiş timinin katılımıyla Söke-Didim Devlet Avlağında, Karacahayıt Avlağında ve Milli Park statüsünde bulunan Bafa Gölü çevresinde denetim gerçekleştirildi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçunun önlenmesi ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununca, Bafa Gölünde yaşamını sürdüren doğada nadir bulunan yaban kuş türlerinin ve endemik türlerin korunması amacıyla saat 07.00-10.00 saatleri arasında karadan yer ekipleriyle, havadan ise cayrokopter destekli denetim ve kontrol faaliyetinde 123 avcı denetlendi. Yapılan denetimde Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince B.K. isimli şahsa avlaklarda avlanma izin belgesi olmadan avlanmak suçundan bin 535 TL ve M.Y. isimli şahsa yasaklı yöntemle avlanmak suçundan 3 bin 114 TL olmak üzere toplamda bin 649 TL idari para cezası uyguladı. Takozsuz tüfeği muhafaza altına alan ekipler denetimlerin aralıksız olarak süreceğini belirtti.