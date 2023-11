Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Derelerin ıslahları bir an önce yapılmalı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, derelerin sürekli taşması ve her yağmurda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, derelerin ıslahının bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, derelerinin her zaman taştığını ve bunun her yağmurda yaşandığına dikkat çekerek "Derelerin ıslahları bir an önce yapılmalı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesindeki fide dağıtım etkinliğinin ardından gazetecilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, gündeme dair sorulan soruları yanıtladı. Seçildikleri günden bugüne kadar sürekli sahada olduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu; "Ben sadece 2 aydır sahada değilim ki. Seçildiğimiz günden beri sahadayız. Sahada olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşın tepkisini, hoşgörüsünü herkes görüyor. Çünkü biz her zaman bilimsel olarak çalışıyoruz. Anketler yaptırıyoruz. Anketler sonucunda kente ne yapacağımıza karar veriyoruz. Hatırlarsanız CHP İl Kongremizde de 17 ilçede hem ASKİ hem Büyükşehir hem de sosyal hizmetler olarak yaptığımız bütün hizmetleri açıkladık. Gerçekten büyük hizmetler yapıldı. Büyükşehir olarak bu 9,5 yıl içinde" dedi.

Aydın'ın büyükşehir statüsüne geçmeden önce birçok köyün suyu ve yolu olmadığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu; "AK Parti iktidarının Aydın'da 12 yıl boyunca İl Özel İdaresi vardı. Maalesef üzülerek ifade ediyorum, Türkiye'nin en batısında olan illerden bir tanesi Aydın ama her zaman da ifade ediyorum 60 tane köyün suyu yoktu, yolu yoktu. Bazı köylere de sadece haftada 2-3 gün ve 2-3 saat su verilebiliyordu. Biz bunları yaptık. Bunlar vardı da biz bir daha mı yaptık? Altyapı vardı da biz bir daha mı yaptık? Hayır, yoktu bunlar. Mesela Köşk ilçemiz. AK Parti'nin 12 yılda yapmadığı hizmeti, biz ilk 3-4 yılda yaptık. Bitirdik ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu hizmetleri yaparken de hiç bir zaman bu partiden, şu partiden diye ayrım yapmadım ben. Adil olarak hizmet verdik. Herkese eşit olarak hizmet verdik. Yukarıda Allah var. Aynı o şekilde de yapmaya devam ediyoruz. Herkese adil, eşit, özellikle sosyal projelerimizde asla hiç kimsenin hiç kimseye hakkı geçmeden yapıyoruz biz bu hizmetleri" dedi.

"Bir an önce bu derelerin ıslahı yapılmalı"

Geçtiğimiz hafta sonu Söke başta olmak üzere 4 ilçede yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için Büyükşehir olarak bölgelerde gereken her şeyi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu; "Söke'de 20 tane iş makinamız çalışıyor, kamyonlar hariç. Ne gerekiyorsa bölgede Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Sağ olsunlar Söke Belediyemiz de elinden geleni yapıyor. Yaraları sarıyoruz, sarmaya da devam edeceğiz. Sadece Söke'de değil, Çakırbeyli'de de oldu. Bir an önce bu derelerin ıslahının yapılması gerekiyor. Her yağmurda bu dereler taşıyor ve biz her yıl bunu yaşıyoruz. Bir an önce bunu yapmaları gerekiyor" şeklinde konuştu. - AYDIN