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Avrupalı liderler Ukrayna'ya destek için Paris'te bir araya geliyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde 20'ye yakın Avrupalı lider, yarın Ukrayna'ya destek amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde 20'ye yakın Avrupalı lider, yarın Ukrayna'ya destek amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelecek.

Rusya- Ukrayna Savaşı üçüncü yılına girerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde 20'ye yakın Avrupalı lider yarın Ukrayna'ya destek amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelecek. Macron'un danışmanları, Elysee Sarayı'nda düzenlenecek söz konusu toplantı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avrupa'nın Ukrayna'ya destek konusundaki kararlılığına dair bir mesaj göndereceklerini ifade etti. Macron'un danışmalarından biri yaptığı açıklamada, "Putin'e Ukrayna'da kazanamayacağına dair çok net bir mesaj vermek istiyoruz. Amacımız, bir şekilde kazanacağına inanmamızı istediği yönündeki fikri yıkmak" ifadelerini kullanarak, "Biz ne karamsar ne de kasvetliyiz. Rusya'nın bunu anlamasını istiyoruz. Rusya bu savaşı sona erdirmek ve Ukrayna'nın haklarını iade etmek için bize güvenmek zorunda" dedi.

Toplantıya Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yanı sıra İskandinav ve Baltık ülkelerinden liderlerin de katılması bekleniyor. ABD'yi Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jim O'Brien, Kanada'yı ise Savunma Bakanı Bill Blair temsil edecek.

Toplantıda Ukrayna'ya yeni silah yardımlarının duyurulması beklenmezken, müttefiklerle Ukrayna arasındaki koordinasyonun arttırılması için yolların ele alınması planlanıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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