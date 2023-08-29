Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Yavaş, mesajında zaferin milletin birlik ve beraberlik içinde kazandığı bir zafer olduğunu vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavaş, mesajında vatanı sömürgeleştirmek, milleti esarete mahkum etmek ve tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı kazanılan büyük zaferin 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Milletin topyekun birlik ve beraberlik içerisinde yedi düvele karşı zafer kazandığını ifade eden Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu zafer 'Dünyada hiçbir ordu bu tahkimatları 6 aydan önce geçemez' dedikleri cephe hattını 22 günde geçen Türk ordusunun zaferidir. Bu zafer kundaktaki bebeğiyle cepheye koşan gazi Türk kadınlarının, su taşıyan koca yürekli çocukların, bastonuyla ordunun yanında olan vatan sevdalısı ihtiyarların zaferidir. Bu zafer 'Artık umutlar tükendi' dedikleri anda Anadolu'da bir güneş gibi doğan, karanlık günleri aydınlığa kavuşturan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki tunç yürekli bir milletin zaferidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."