AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Hedefimiz 31 Mart 2024'te yeni bir başarı öyküsü yazmak

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerel seçimlere ilişkin çalışmalarımızı kapsamlı şekilde yürütüyoruz. Hedefimiz; tüm illerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin ' Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti belediyeciliği ile buluşmasıdır. Hedefimiz; 31 Mart 2024'te yeni bir başarı öyküsü yazmaktır" dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve belediye başkanları katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere konuşan Yılmaz, AK Parti'nin 22 yıllık iktidar döneminde her türlü saldırı ve kirli hesaplara karşı halkın desteğiyle dimdik ayakta durduğunu belirterek, "AK Parti, geleceğe koşar adımlarla ilerliyor. AK Parti, gönlünü, yüreğini ortaya koyan insanımızın misyona ve davaya sahip çıkmasıyla bugünlere gelmiştir. 22 yılda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Eserlerin varlığı, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin özetidir" dedi.

'KABAHATİ KENDİLERİNDE DEĞİL; HALKTA ARIYORLAR'

Türkiye'de ülkeyi geleceği taşıyacak proje ve vizyona sahip muhalefet eksikliği olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki; her mücadeleyi sekteye uğratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Menzile kilitlenmiş ok misali gözümüzü ufuktan bir an olsun ayırmazken; onlar, ülkenin üzerinde karabulutlar estirmek için çaba harcıyor. Birbirleriyle uğraşıyor, koltuk kavgası yapıyorlar. Koltuk kavgalarını ibretle izliyoruz. Türkiye'nin talihsizliklerinden birisi de iş bilmez, birbirine çelme takmaya çalışan muhalefete sahip olmasıdır. Türk demokrasisinin en büyük handikabı ülkeyi geleceği taşıyacak proje ve vizyona sahip bir muhalefet eksikliği olmasıdır. Kabahati kendilerinde değil; en son seçimde olduğu gibi halkta arıyorlar. Kırsal kesimde verilen oyların, cahiliyet oylar olduğunu ifade ediyorlar; insanımızı küçümsüyorlar" diye konuştu.

'GÖREVİMİZ, ÇÖZÜM BULMAK'

Ekonomik zorlukları göz ardı etmediklerini anlatan Yılmaz, "Geçiş veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı sorunları kullanarak, fitne yelkenlerini açmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Halkımızın desteğiyle yine hüsrana uğrayacak olan bunların yüzlerini, hiçbir zaman güldürmeyeceğiz. Ülkemizi ve insanımızı sevmeyenleri asla sevindirmeyeceğiz. Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz, bunlar gerçek. Ama Allah'ın izniyle bunların da üstesinden gelecek bir siyasi irade, birikim, güç; AK Parti teşkilatlarında mevcut. Talepleri, görüşleri bizzat dinliyoruz. Görevimiz, milletimizin sesine kulak tıkamak değil; çözüm bulmak" diye konuştu.

Yerel seçimlere hazır olduklarını belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerel seçimlere ilişkin çalışmalarımızı kapsamlı şekilde yürütüyoruz. Hiçbir eksiklik bırakmamanın gayret ve hassasiyetiyle çalışıyoruz. Hedefimiz; tüm illerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin 'Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti belediyeciliği ile buluşmasıdır. Hedefimiz; 31 Mart 2024'te yeni bir başarı öyküsü yazmaktır" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. ,