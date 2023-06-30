AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, vefat eden mahalle başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde vefat eden mahalle başkanının eşini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Yılmaz, taziye ziyaretinde bulunduğu Ayşe Akbulut'u Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbulut'a başsağlığı diledi ve bayramını kutladı.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde vefat eden mahalle başkanlarının eşini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

İlçede Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan Yılmaz, bir süre önce vefat eden ve kuruluşundan bu yana AK Parti Yeniçelik Mahallesi başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Akbulut'un (71) eşi Ayşe Akbulut'a da taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yılmaz, cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Akbulut ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbulut'a başsağlığı diledi ve bayramını kutladı.