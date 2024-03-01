AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Biz hizmet üretmeye devam ederken Atatürk'ün, kendi partisine 'şu illeri kazanın' dediğini ileri sürerek kendince, kendi kendisine bir uydurmada bulunarak Cumhuriyet tarihindeki en büyük Atatürk istismarlarından birine imza attı." dedi.

Çelik, partisinin Ceyhan ilçesindeki Murat Göğebakan Kültür Merkezi önünde düzenlediği mitingde, Ceyhan'ın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeye sevdası ve hükümetin buraya yönelik yatırımlarının Ceyhan'ı çok stratejik bir konuma getirdiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bu stratejik konum neticesinde Ceyhan, Türkiye'de önü açık büyüme potansiyeli çok yüksek olan gelecek yıllara bu büyümesiyle daha çok damga vuracak bir ilçemiz. Neredeyse Türkiye'de Ceyhan'ı bilmeyen yok. Onun için Ceyhan'ımızın daha ileriye götürecek noktada Ceyhan'da belediye başkanı olarak Erol Kahraman kardeşimize destek vermenizi arzu ediyoruz. Erol Bey'le birlikte büyükşehirde de Fatih Kocaispir kardeşimiz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman o zaman beşibiryerde olacak, Ceyhan'a hizmet her konuda akmaya devam edecek."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Atatürk bize diyor ki 'başarılı olun, şu, şu, şu illeri alın" diye bir konuşma yaptığını anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

"Biz hizmet üretmeye devam ederken Atatürk'ün, kendi partisine 'şu illeri kazanın' dediğini ileri sürerek kendince, kendi kendisine bir uydurmada bulunarak Cumhuriyet tarihindeki en büyük Atatürk istismarlarından birine imza attı. Atatürk'ün istediği, ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda Cumhuriyetimizin güçlenmesi, kuvvetlenmesi, her alanda Türkiye'nin egemenlik haklarını savunacak şekilde güçlü olmasıdır. Bununla ilgili olarak Türkiye'nin egemenliğini güçlendirmek, Türkiye'nin egemenliğine göz diken terör örgütleriyle mücadele etmek, Cumhuriyetimizi güçlendirmek, demokrasimizi güçlendirmek, her alanda büyük eserlere, büyük işlere imza atmak Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. "

"Bizim içimiz dışımız bir"

Çelik, cumhurbaşkanı seçiminde muhalefetin bir yandan Atatürk istismarı yaparken bir yandan da teröre destek verenlerle çeşitli masalar kurduğunu, aynı anda farklı taraflarla gizli protokol yapıp vatandaşa yalan söyleyerek bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirtti.

Bu "gizli işleri" seçimden sonra öğrendiklerini anlatan Çelik, "Seçimden sonra tek tek itiraflar gelmeye başlayınca öğrendik. Şimdi merakla bekliyoruz. Bakalım bu seçimden sonra hangi pazarlıklar ortaya çıkacak, hangi itiraflar arka arkaya gelecek? Ama bizim içimiz, dışımız bir. Biz, vatandaşın huzurunda ne söylüyorsak kafamızın arkasında da o var. Biz Ceyhanlıya ne söylüyorsak Türkiye için arzu ettiğimiz şey o." diye konuştu.

Ömer Çelik, bazı muhalefet adaylarının "Ben başka partiden aday oldum ama Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdalısıyım. Başka partiden aday olmama rağmen kazanırsam, kazandıktan sonra AK Parti'ye geçeceğim." dediklerini duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Cumhurbaşkanı'mızın deyişiyle sirk cambazlığıdır, yalandır, dolandır. Ceyhan'da bunlara geçit yok. Cumhur İttifakı'mızın adayları Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları işte burada. Dolayısıyla oyumuzu Ceyhan'da Erol Kahraman'a, Adana Büyükşehir'de Fatih Kocaispir'e vereceğiz."

Çelik, Sarıçam'da mitinge katıldı

Çelik, daha sonra merkez Sarıçam Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ için ilçede düzenlenen mitinge katıldı.

Ömer Çelik, burada, Uludağ'ın görev süresinde Cumhur İttifakı'nın vizyonunu Sarıçam'da gösteren önemli projelere imza attığını dile getirdi.

Türkiye'nin doğru istikamette yönetilmesiyle ve vatandaşların desteğiyle çok daha büyük ufuklara ulaşılacağını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"İnşallah uyguladığımız ekonomik programla daha güçlü yarınlara imza atacağız. Enflasyonun düşmesinden tutun, işsizliğin azalmasına kadar yepyeni ekonomik gelişmelere yakın zamanda imza atacağız. Bu şekilde emeklilerimizin, esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin, köylümüzün bütün çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ve bütün emekçilerimizin daha iyi şartlara kavuşması için bu ekonomik programla yeni gelişmeler hepimizin gözü önünde gerçekleşecek. Şimdi dünyaya vermemiz gereken bir mesaj var. O mesaj da Türkiye'nin 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta ortaya koyduğu istikrarın ve gücün devam ettiğini şehirlerde de göstermek."???????