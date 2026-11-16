AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fon soruşturması) İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından başlatılan fon soruşturmasına ilişkin, "İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "KKTC'ye AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha selamlarımızı, kardeşlik duygularımızı, saygılarımızı ve Kıbrıs Türk davasına bağlılığımızı iletiyoruz. Akdeniz'deki gelişmeler KKTC'yi de çeşitli vesilelerle etkiliyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi hayatı boyunca ifade ettiği gibi KKTC'nin yanında, onun egemenlik haklarının ve Kıbrıs Türk davasının korunması için en kararlı duruşu sergilemeye devam edeceğine kuşku yoktur" dedi.

Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38'inci kuruluş yıl dönümü olduğuna da değinen Çelik, 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi için mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

"Evimiz olan gezegenimiz dünya, maalesef büyük bir tehditle karşı karşıya"

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Son derece iyi düşünülmüş, panellerin ve çeşitli buluşmalar ile etkinliklerin yapıldığı bir organizasyondu. Dünyanın insan eliyle belki de son 100 yılda doğal olarak gerçekleşebilecek bin yıllık tahribata uğradığı bir dönemdeyiz. Evimiz olan gezegenimiz dünya, maalesef büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın öne çıkardığı iki kavram iklim adaletinin sağlanması ve yeşil kalkınmanın tahakkuk ettirilmesi son derece önemlidir. BM Genel Sekreterinin ve oraya katılan herkesin vurguladığı şekilde sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi, artık bir BM projesidir. Sıfır Atık Projesi, her geçen zaman daha çok ilgi görüyor çünkü bu dünyanın tahrip edilmesine karşı ortaya koyabileceğimiz en büyük cevaplardan biridir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri ve liderler zeytin ağacı dikerken, İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytinlerini yok ediyorlardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31'de gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin dikkat çektiğini vurgulayan Çelik, "Konuşmasında ve bütün temaslarında Gazze konusunu gündeme getirmesi ve Gazze'deki soykırımla birlikte çevre kıyımını gündeme getirmesi son derece önemli. Bir sembolizm de ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri ve liderler zeytin ağacı dikerken, İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytinlerini yok ediyorlardı. Bu, o zeytin ağaçlarını yok etme barbarlığına karşı da sembolik bir cevap oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşından ABD ve İran arasındaki savaşa, Gazze konusunda gelinen son noktaya, Asya ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara ve yine Latin Amerika'daki çeşitli gündemlere kadar çok geniş bir yelpazede yoğun bir diplomatik teması oldu. NATO Zirvesi'nden sonra bu da sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik temasları açısından kendi rekorlarını yeniden aştığı bir gündem oluşturdu" diye konuştu.

"İklim ve küresel adalet çerçevesinde Türkiye'nin diplomasi merkezi olması da çok önemlidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı küresel adalet ve iklim adaleti çağrılarının son derece önemli olduğunu kaydeden Parti Sözcüsü Çelik, "Dünyayı kirleten ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesi ama dünyanın kirlenmesinde bir rolü olmayanlara sürekli olarak kısıtlamaları ortaya koymaları adalet kavramının ne kadar önemli olduğunu, buradaki ikiyüzlülükten uzak durulması gerektiğini gösteriyor. Dünyayı kirletenler bu tip zirvelerde daha çekimser bu tutum alırken, zaman zaman bu tip zirvelere katılmaktan bile imtina ederken sürekli olarak dünyayı kirletmekte rolü olmayan ülkelere kısıtlamalar getirmeye çalışıyorlar bu da küresel adalet noktasında bugünkü sorunları doğuran ikiyüzlülüğün devam ettiğini gösteren bir tablo ortaya çıkarıyor. Bu iklim ve küresel adalet çerçevesinde Türkiye'nin diplomasi merkezi olması da çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor"

Toplantıda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan fon kriziyle ilgili mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kere daha vurgulandığını aktaran Çelik, "Mücadelemizi fon krizi olayının bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz ve bunu birden çok katmanda sürdürüyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Bu diğer kurumlar arasındaki eş güdümü sağlamaya dönük oluşturulmuş bir kurul. En önemli konulardan bir tanesi bu dolandırıcıların ortaya çıkması, mal varlıklarına el konulması ve cezalandırılması şeklindedir. Fonlarla ilgili tasfiye süreci kurulun aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor. Sermaye piyasalarını genelini korumaya dönük olarak güçlü adımlar atılmasına dönük eylem planı bir yandan çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda yine vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor. Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması, mağduriyetlerin giderilmesi bizim gündem maddemizin en başında yer almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Fon krizinin bir de adli boyutunun olduğunun altını çizen Çelik, krizle ilgili adli sürecin ciddi şekilde ilerletildiğini ve manipülasyon yapan şahısların ortaya çıkarılması, soruşturulması ve yargılanması yönünde güçlü adımlar atıldığını sözlerine ekledi. Fon krizinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu'nun devreye girdiğini hatırlatan Çelik, Kurumun elinde bulunan yetkilerle tüm sistemi gözden geçirebilecek ve her türlü veriyi görebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu, ayrıca Kurumun çalışmalarının ardından ortaya çıkacak tablonun bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

"İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir"

Fon krizine ilişkin herhangi bir iddianın herhangi bir siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Çelik, "Burada gerçeğin açığa çıkması esas meseledir ve her ne olursa olsun gerçek açığa çıkacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bütün bu süreçlerin yürütülmesindeki iradesi nettir, kesindir. İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır. Önemli olan gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Ne herhangi bir iddianın siyasi bir himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla insanların iftiraya uğramasına müsaade ederiz" ifadelerini kullandı.

"Bölgemizin ihtiyacı olan huzurdur"

Terörsüz Türkiye sürecinin neticeye ulaştırılması için gayret ettiklerini bildiren Çelik, "Şimdiye kadar alınan mesafe son derece kıymetlidir. Aslında Terörsüz Türkiye yaklaşımı açısından yol haritası çıkmıştır, yol haritası çerçeve yasadır. Bu tarihsel olarak önemli bir aşamadır. Buradaki ilkeler açıktır, ilkeler çerçevesinde teyit ve tespit mekanizmaları, terör örgütünün silah bıraktığını tespit ve teyit ettiğinde, MGK da bunu onayladığında yasada ortaya koyulan ilkeler hayata geçecektir. Bunun yanı sıra yakın bölgemizin ihtiyacı olan huzurdur. Bölgemize dönük Siyonist saldırganlığın ve emperyalist birtakım bölücü faaliyetlerin engellenmesidir. Herkesin ortak bir şekilde ortak bir geleceğe omuz omuza umutla baktığı bir ortamın oluşturulmasıdır. Bu çerçevede SDG'nin entegrasyon süreci devam etmektedir. Irak'ta YBŞ'nin Sincar'ı boşaltmasına dönük olarak alınan kararlar önemlidir. Sadece silah bırakma meselesiyle sınırlı kalmıyor. Silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur ya da toplumsal kapsayıcılık ve siyasal kapsayıcılık her zaman zayıf olur. İdari açıdan ciddi reformlar yapılamaz. Herkes için ortak bir gelecek oluşturacak güvenlik mimarisi ve bir ekonomik model ortaya çıkamaz. Dolayısıyla silahların bırakılmasıyla yakın bölgemizde de idari reformların yapılması konusunda cesaretlendirici adımların atılması, bölgeye dayatılan değil bölgenin organik dinamikleriyle ortaya çıkan bir güvenlik mimarisinin ortaya çıkması, silahlı vesayetin sonlandırılması, tek devlet, tek ordu, tek ülke anlayışının yerleşmesi, etnik ve mezhebi birtakım fay hatlarının geride bırakılması son derece önemli olacaktır" dedi.

"Terörsüz bölge açısından Suriye, Iran, İran'da atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz"

İran'da bulunan PJAK terör örgütünün terörsüz bölge hedefinden uzaklaştırılması için İsrail tarafından çalışmalar yapıldığının altını çizen Çelik, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımının orayı kapsamadığı gibisinden bir propaganda faaliyeti yürütülmektedir. Halbuki Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nasıl iç içeyse terörsüz bölge açısından da Suriye, Irak, İran'da atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz" dedi.

"İsrail 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor"

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettirdiğini hatırlatan Çelik, "Kış şartları Gazze'de gerçek bir faciaya dönüşmüş durumda. İsrail, oraya çadır sokulmasına bile müsaade etmiyor. İnsanlar bir yandan İsrail saldırganlığı ile uğraşırken bir yandan da kış şartlarının getirdiği olumsuzluklar içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. BM Sözcüsünün açıklamasına göre İsrail, 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor. Şu anda 150 bin çadır, Gazze'nin hemen dışında bekliyor fakat bu İsrail tarafından bekletiliyor. İsrail tarafından iklim zorluğu bile o soykırımın parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Nasır Hastanesi'ne yapılan saldırıda sağlık çalışanları insanlara şifa vermek isterken oradaki sivil insanlarla birlikte öldürüldü. Bu da vahşetin boyutlarını göz önüne seriyor. Barış anlaşması konusunda ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor. Bu aşamada da yardımların güçlü bir şekilde Gazze'ye girmesi gerekiyor. Hamas, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamayla ikinci aşamaya geçilmesiyle ilgili şartları kabul ettiğini ifade etti ama İsrail hala bu konuda somut adım atmıyor" açıklamasında bulundu.

"Şimdi maalesef dünya savaşın daha da yükselmesi şeklinde bir tehlike ile karşı karşıya"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından İslamabad Mutabakat Zaptı ile bir barış sürecinin başladığını hatırlatan Çelik, "O süreç biraz umut oluşturmuştu ama daha sonra akamete uğradı. Şimdi maalesef dünya savaşın daha da yükselmesi şeklinde bir tehlike ile karşı karşıya. Hürmüz'den Babülmendep'e kadar olan bir bölgenin tamamen istikrarsızlık alanına girmesi sadece o bölgeyi değil, dünyanın her tarafını ayrıca daha çok ölüme ve acıya yol açacak, gıda ve tedarik zincirlerini sabote edecek bir tablonun ortaya çıkmasını doğurur ki bu büyük bir felaket olur. Sayın Cumhurbaşkanımız diplomasinin çalışması için ABD Başkanı Trump ile birkaç hafta içerisinde birden fazla görüştü. Yine Antalya'da da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la kapsamlı bir görüşme yaptı. Dolayısıyla Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu diplomasi masasını kurma, çalıştırma ve yeni bir tansiyon düşürücü çerçeveye destek verme konusunda iradeye sahiptir" dedi.

Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Sayın Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 50 madde dikkatle okunması gereken ilkeler, yol haritası ve yaklaşımlar içeriyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna dair paylaştığı 50 maddelik değerlendirme çerçevesinin ardından önümüzdeki dönemde süreçle ilgili hangi somut gelişmelerin beklenebileceğinin sorulması üzerine Çelik, "Sayın Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 50 madde dikkatle okunması gereken ilkeler, yol haritası ve yaklaşımlar içeriyor. Bu sürece dönük birtakım tartışmalara, negatif yaklaşımlara son derece bilgece cevap veren çok önemli değerlendirmeler var. 50 madd"eyi herkesin okumasını öneririm. Orada hem süreci oluşturan dinamiklerin ne olduğu hem sürecin hangi ilkeler üzerinde ayakta durduğu hem bu süreçle nasıl bir gelecek tasavvuru inşa edilmeye çalışıldığına dair önemli tespitler var. En önemlisi şudur; elimizdeki çözüm modelleri artık bu sorunları çözmeye yetmiyor. Onun için ilkelerden taviz vermeden, herkesin kapsayıcı bir biçimde içinde olabileceği yeni çözüm modelleri nasıl bulabiliriz? Bir de başka bir gündem daha var, o da şu; bunu da mesela sorunsuz bir ortamda yapmıyorsunuz. Siyonist saldırganlığın ve emperyalist bölücülüğün en vahşi eylemlerini ortaya koyduğu dönemde, 'dünyada çeşitli ülkelerde büyük bir savaş çıkacak ve herkes gıda stoklasın' denilen tartışmaların yapıldığı bir dönemde yapıyorsunuz. BM ile ilgili tartışmalara bakın, dünyanın en önemli mekanizmalarının dikişlerinin çözüldüğü bir dönem. Uluslararası hukukun prensiplerinin sürekli olarak havada kaldığı bir dönem. Burada terör örgütleri birer vekalet savaşı unsuru olarak kullanılıyor. Bu da bölge halkları arasında sürekli olarak sıkıntıların ortaya çıkmasına yol açıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı