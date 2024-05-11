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AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Düzenlendi

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AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, bir sonraki seçime hazırlık yapıldığı ve seçmenle iletişimin yeniden kurulması gerektiği vurgulandı.

Ak Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantının divan başkanlığını, önceki dönem AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu yaptı.

Tolu, burada yaptığı konuşmada, partilerinin bir sonraki seçime hazırlık yaptığını belirtti.

Yerel seçim sonuçlarını analiz ettiklerini anlatan Tolu, şöyle devam etti:

"Bizim bugüne kadar geçirmiş olduğumuz tüm seçimlerde seçmenin yüzde 65'i bir şekilde AK Parti'ye oy vermiş. Genel, yerel seçimler, referandumda oy vermiş. Seçmen bir gönül bağı kurmuş. Son yaşadığımız seçim sonuçlarından da çıkardığımız analiz şu; evet bir kırgınlık oluşmuş, sandığa gitmemiş. Şu kesin ki bizim seçmenimiz bizden duygusal olarak kopmamış. Sandığa gitmemiş oranlara yansımış ama oy sayısı olarak muhalefet partilerin oyunu yükseltmemiş. Bizim yüzde 65 oy vermiş seçmeni bir an önce bulup, tekrar onlarla iletişime geçip, onların gönüllerini alıp, gönül köprülerini yeniden kurmamız gerekiyor."

Tolu, hep birlikte gönül köprülerini tekrar kuracaklarını belirterek yakında bir seçim varmış gibi çalışacaklarını vurguladı.

"Sorunların çözüm odağı olacağız"

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever de bir sonraki seçimlerin hazırlıklarını bu toplantıyla başlatmış olduklarını belirtti.

Teşkilatlarının yanında olduklarını ifade eden Sever, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. El ele, kol kola, omuz omuza vereceğiz. Partimizi kurulduğu günden bu yana sahip olduğu değerleri öne çıkaracağız. Kimsesizlerin kimi, dertlerin dermanı, sorunların çözüm odağı olacağız. Halka hizmeti Hakk'a hizmet anlayışıyla çalışacağız." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da seçim bittikten sonra vatandaştan kopmadıklarını ve milletvekillerinin 2002 ruhuyla çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Belediye meclisinde İstiklal Marşı'nı okuyamayanlara eleştirilerde bulunan Kıratlı, "Biz olduğumuz ve bulunduğumuz her yerde değerlerimizi yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Tüzükte varmış, yokmuş. Biz oraya bakmıyoruz. Biz lafta Atatürkçü değiliz. Bunlar Gazi Mustafa Kemal'i yanlış anlamışlar." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de yerel seçimlerde teşkilatlarının büyük özveri ve gayretle çalıştığını belirterek seçimlerde istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Eksikliklerini ve hatalarını tek tek inceleyeceklerini dile getiren Aldemir, önlerindeki 4 yıl boyunca kapı kapı dolaşmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı da geleceğe umutlarının her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek kadın kolları olarak yorulmak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Mersin Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz da AK Parti'nin gençlerin partisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Politika

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