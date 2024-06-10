Üye Girişi
Haberler

Buket Özgünlü Boyacı kimdir, Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren ve gözaltına alınan 2 kişiden biri olan Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki, Buket Özgünlü Boyacı kimdir, Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı mı?

Sosyal medyada Buket Özgünlü Boyacı isimli kadın, Şanlıurfa'da bir bölgedeki kuduz karantinasından 35 köpek kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Bu durum üzerine Ankara Valiliği harekete geçti. Tespit edilen hayvanlar, karantinaya alındı. Hayvanları kente getiren 2 kişi gözaltına alınırken işlemlerinin ardından Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı. Buket Özgünlü Boyacı kimdir, Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı mı?

BUKET ÖZGÜNLÜ BOYACI KİMDİR?

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul ederek ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamada Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özgünlü, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini iddia etti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiğini öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Şanlıurfa Ankara Hayvan Hakları Hukuk Gündem Yaşam Haberler

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

 İl milli eğitim müdürlüğünde kadın memura taciz: Seninle birlikte olmak istiyorum

İl milli eğitim müdürlüğünde kadın memura taciz: Seninle birlikte olmak istiyorum

 Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor

Mourinho devreye girdi! Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna katıyor

Bakmadan Geçme

10-11 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Bursa Bülbül filmi konusu nedir? Bursa Bülbül filiminin oyuncuları kimler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba oyuncuları ve Vizontele Tuuba özeti! #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Ölümcül Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne? Ölümcül Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! 10 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen kuduz köpek olayı ne, köpekler nerede? Buket Özgünlü Boyacı kimdir, Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı mı? 10 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10-11 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title